صحة

أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر

Lebanon 24
11-03-2026 | 01:25
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر photos 0
قد تبدو الأطعمة المجمدة خياراً سريعاً وسهلاً في المطبخ، لكنها قد تكون أيضاً خياراً صحياً ومفيداً إذا تم اختيارها بعناية. فبعض الأطعمة المجمدة تحتفظ بقيمتها الغذائية لفترات طويلة، كما تساعد على إعداد وجبات متوازنة بسرعة، وهو ما قد يكون مفيداً خصوصاً لمن يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وبحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، يشير خبراء التغذية إلى أن وجود بعض الأطعمة المجمدة في المنزل يمكن أن يسهل الالتزام بالعادات الغذائية الصحية دون الحاجة للتسوق المتكرر.
الفواكه والخضراوات المجمدة
تُعد الفواكه والخضراوات المجمدة من أفضل الخيارات الصحية التي يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر، لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن وسهلة الاستخدام وسريعة التحضير.

كما أن عملية التجميد السريع بعد الحصاد تساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية، وفي بعض الحالات قد تكون هذه المنتجات مساوية أو حتى أكثر كثافة غذائية من بعض المنتجات الطازجة. وينصح الخبراء باختيار الأنواع الخالية من السكر المضاف أو الصلصات الغنية بالصوديوم.

الوجبات الجاهزة الصحية
يمكن أن تكون بعض الوجبات المجمدة الجاهزة خياراً مناسباً، خاصة تلك التي تأتي بحصص محددة السعرات الحرارية.

وتساعد هذه الوجبات على التحكم في حجم الحصة الغذائية وتقليل السعرات الحرارية وتوفير الوقت في إعداد الطعام، لكن يجب الانتباه إلى محتوى الصوديوم، إذ قد تحتوي بعض المنتجات المجمدة على كميات مرتفعة منه.

اللحوم المجمدة
يمكن أن توفر اللحوم المجمدة مصدراً جيداً للبروتين، وهو عنصر مهم للشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن.

ويُفضل اختيار صدور الدجاج أو الديك الرومي أو الأسماك، مع تقليل استهلاك اللحوم الغنية بالدهون مثل النقانق أو اللحوم المصنعة.

بدائل اللحوم النباتية
أصبحت البدائل النباتية للحوم متوفرة بشكل واسع في قسم الأطعمة المجمدة، مثل البرغر النباتي أو بدائل الدجاج النباتية.

وغالباً ما تحتوي هذه المنتجات على البروتين النباتي وسعرات حرارية أقل ودهون أقل مقارنة ببعض اللحوم.. لكن من المهم قراءة الملصق الغذائي، لأن بعض المنتجات قد تحتوي على سكريات أو كربوهيدرات مضافة.

الحلويات المجمدة منخفضة السعرات
لا يعني اتباع نظام غذائي صحي التخلي تماماً عن الحلويات. فهناك بعض الحلويات المجمدة منخفضة السعرات التي يمكن تناولها باعتدال.

ويفضل اختيار المنتجات التي تعتمد على الفواكه الطبيعية أو الزبادي قليل الدسم أو نسبة منخفضة من السكر.

اختيار ذكي للأطعمة المجمدة
ويؤكد خبراء التغذية أن المفتاح هو اختيار المنتجات المجمدة بعناية والاعتماد على الخيارات الأقل معالجة والأكثر غنى بالعناصر الغذائية، فوجود هذه الأطعمة في الفريزر قد يساعد على تحضير وجبات صحية بسرعة والحفاظ على نظام غذائي متوازن دون تعقيد.
