غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:36
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
يُعد الفطر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي قد تساهم في دعم صحة القلب، وتشير دراسات غذائية إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد في تحسين مستويات ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفطر يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي، خاصة للأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي.

ويحتوي الفطر على نسبة جيدة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. ويؤدي تقليل الصوديوم في الجسم إلى تحسين توازن السوائل وخفض ضغط الدم، ما يجعل الفطر خياراً غذائياً مناسباً لمن يعانون ارتفاع الضغط أو يسعون للوقاية منه.
كما أن البوتاسيوم يلعب دوراً مهماً في تنظيم توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف العضلات، إضافة إلى الحفاظ على انتظام ضربات القلب.
ويشير خبراء التغذية إلى أن بعض أنواع الفطر قد توفر فوائد إضافية لصحة القلب، ومنها فطر عرف الأسد (Lion’s Mane)، وفطر الريشي (Reishi)، وفطر الشيتاكي (Shiitake).

وتحتوي هذه الأنواع على مركبات نباتية نشطة مثل البوليسكريدات والتربينويدات والمركبات الفينولية، والتي تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ولا تقتصر فوائد الفطر على البوتاسيوم فقط، إذ يحتوي أيضاً على مجموعة واسعة من المركبات المفيدة، مثل السيلينيوم والبوليفينولات والفلافونويدات وفيتامين C وفيتامين E. كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الإرغوثيونين والغلوتاثيون التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو أحد العوامل المرتبطة بأمراض القلب والشيخوخة.

عناصر غذائية مهمة للجسم
ويوفر الفطر كذلك عدداً من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة، ومنها فيتامين B6 الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي، والريبوفلافين والنياسين اللذان يساهمان في عمليات الأيض وإنتاج الطاقة، والزنك الذي يعزز وظائف الجهاز المناعي.

وإلى جانب إدخال الفطر في النظام الغذائي، ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي للمساعدة في ضبط ضغط الدم، مثل تناول الفواكه والخضروات بانتظام والإكثار من الحبوب الكاملة وتناول الأسماك والبقوليات والمكسرات، مع تقليل الأطعمة الغنية بالملح والدهون، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على نوم كافٍ وإدارة التوتر.

ورغم أن الفطر يُعد غذاءً صحياً، يؤكد الخبراء أن تحسين ضغط الدم يعتمد على نمط غذائي متوازن وعادات حياة صحية بشكل عام، وليس على نوع واحد من الأطعمة فقط.
