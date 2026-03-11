تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:25
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
يُعد الالتهاب جزءاً طبيعياً من استجابة الجسم للدفاع عن نفسه وإصلاح الأنسجة. لكن عندما يتحول إلى التهاب مزمن قد يزيد خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري واضطرابات المناعة.

ويؤكد خبراء الصحة أن النظام الغذائي الغني بالعناصر المضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في تهدئة الالتهاب، ومن بينها بعض المشروبات الطبيعية التي تدعم صحة الجسم، بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي، وعلى رأسها:
الماء
يبقى الماء من أهم المشروبات التي يحتاجها الجسم يومياً، فالحفاظ على الترطيب الجيد يساعد على طرد السموم ودعم وظائف الجسم وتقليل الالتهاب المرتبط بالجفاف.

وينصح بشرب نحو 8 أكواب يومياً، ويمكن إضافة شرائح الليمون أو الفراولة أو البرتقال لتحسين الطعم.

الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تُعرف باسم البوليفينولات، والتي تساعد على تقليل الالتهاب وحماية الخلايا من التلف ودعم صحة القلب. كما يوفر الشاي الأخضر دفعة خفيفة من الطاقة بفضل احتوائه على الكافيين بكميات معتدلة.

عصير الكرز الحامض
يتميز عصير الكرز الحامض باحتوائه على مركبات طبيعية تسمى الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد على تقليل التهاب العضلات وتخفيف الألم بعد التمارين الرياضية.

عصير الرمان
يُعد عصير الرمان من المشروبات الغنية بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تساعد في تقليل الالتهاب. كما تشير أبحاث إلى أن هذه المركبات قد تساعد على تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة، وينصح باختيار العصير الخالي من السكر المضاف.

شاي الكركديه
يُحضّر شاي الكركديه من بتلات زهرة الكركديه المجففة، ويتميز بلونه الأحمر وطعمه الحامض.

ويحتوي على فيتامين C والفلافونويدات والأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد في تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم.

مشروب الكومبوتشا
يُعد الكومبوتشا مشروباً مخمراً غنياً بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم صحة الأمعاء. وتشير الدراسات إلى أن صحة الأمعاء الجيدة ترتبط بتقليل الالتهاب وتحسين المناعة.

شاي الكركم
يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناوله قد يساعد في تخفيف أعراض بعض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

مرق العظام
يُحضّر مرق العظام من غلي العظام مع الماء والتوابل لفترة طويلة، ويحتوي على مركبات موجودة في الغضاريف. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد على تقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل، لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد لدى البشر.
