صحة
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة "تلغراف"
البريطانية
، يمثل "السناك" نحو ربع السعرات الحرارية اليومية، لكن اختيار "
الثنائيات
" الصحيحة هو السر في تقليل الرغبة في الأكل المستمر وتحسين جودة النوم.
إليك أفضل 5 وجبات خفيفة ينصح بها كبار خبراء التغذية:
1. الكيوي والفستق الحلبي
يُعد الخيار المفضل لأخصائي فسيولوجيا الجهاز الهضمي، جوردان هاورث، فالكيوي غني بالألياف التي تعالج الإمساك، بينما يحتوي الفستق على "البوليفينول" الذي يغذي البكتيريا النافعة، وينصح بتناولها مساءً لتحسين جودة النوم.
2. الرمان وزيت
الزيتون
البكر
مزيج غير تقليدي لكنه فعال؛ حيث توضح خبيرة التغذية، إيميلي إنجلش، أن هذا
الثنائي
يوفر جرعة مضاعفة من مضادات الأكسدة، فالدهون الصحية في الزيت تزيد الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الفاكهة وحدها.
3. الزبادي اليوناني والتوت
وجبة غنية بالبروتين والبروبيوتيك (البكتيريا الحية). تساعد في موازنة "ميكروبيوم" الأمعاء، وأثبتت الدراسات أنها تؤخر الشعور بالجوع وتقلل من الرغبة في تناول السكريات ليلًا.
4. التفاح وزبدة الفول السوداني
يوفر التفاح ألياف "البكتين" التي تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة، بينما تبطئ الدهون والبروتينات في زبدة الفول السوداني عملية هضم سكريات الفاكهة، ما يمنع ارتفاع سكر
الدم
المفاجئ.
5. التمر المحشو بالجوز
بديل صحي للحلويات المصنعة؛ فالتمر يوفر طاقة سريعة وأليافًا قابلة للتخمر، بينما يضيف الجوز أليافًا إضافية ودهونًا صحية تدعم سلامة بطانة الأمعاء.
ويقول الخبراء إنه ولضمان عمل "منظف الأمعاء" الطبيعي (MMC) بكفاءة، يُفضل ترك فاصل زمني يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات بين الوجبات الرئيسة للسماح للجهاز الهضمي بإعادة ضبط نفسه.
