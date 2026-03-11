دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـالصحة العقلية

قالت دراسة جديدة إن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير هائل على الصحة العقلية، موضحة أنه هذا التغير يمكن ‌أن يؤدي لمئات الملايين أو حتى مليارات الأيام الإضافية من أعراض القلق والاكتئاب في وحدها.



وقال باحثون في دورية "ذا لانسيت بلانيتاري هيلث" إنخ من المرجح أن يقع العبء الأكبر لارتفاع درجات الحرارة والطقس الأكثر حدة على المجتمعات ذات الدخل المنخفض وأجزاء من أبالاشيا.





وباستخدام بيانات المسح الوطني للصحة العقلية وتوقعات من نماذج مناخية متعددة، قدّر الباحثون أن ارتفاع درجة الحرارة سنوياً في نطاق بين درجة وست درجات مئوية قد يؤدي إلى ما يصل إلى 1.8 مليار يوم إضافي من أعراض القلق، وما يصل ‌إلى ⁠1.4 مليار يوم إضافي من أعراض الاكتئاب، وما يصل إلى 104 مليار دولار من الأضرار الاقتصادية.





واعتمد التحليل، الذي مولته الأميركية، على بيانات من نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتوقعات المناخ المستخدمة في إطار عمل وكالة حماية البيئة لتأثيرات تغير المناخ وتحليل المخاطر.

