دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـالصحة العقلية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
دراسة جديدة.. هذا ما يفعله تغير المناخ بـ"الصحة العقلية"
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت دراسة جديدة إن تغير المناخ يمكن أن يكون له تأثير هائل على الصحة العقلية، موضحة أنه هذا التغير يمكن أن يؤدي لمئات الملايين أو حتى مليارات الأيام الإضافية من أعراض القلق والاكتئاب في
الولايات المتحدة
وحدها.
وقال باحثون في دورية "ذا لانسيت بلانيتاري هيلث" إنخ من المرجح أن يقع العبء الأكبر لارتفاع درجات الحرارة والطقس الأكثر حدة على المجتمعات ذات الدخل المنخفض وأجزاء من أبالاشيا.
وباستخدام بيانات المسح الوطني للصحة العقلية وتوقعات من نماذج مناخية متعددة، قدّر الباحثون أن ارتفاع درجة الحرارة سنوياً في نطاق بين درجة وست درجات مئوية قد يؤدي إلى ما يصل إلى 1.8 مليار يوم إضافي من أعراض القلق، وما يصل إلى 1.4 مليار يوم إضافي من أعراض الاكتئاب، وما يصل إلى 104 مليار دولار من الأضرار الاقتصادية.
واعتمد التحليل، الذي مولته
وكالة حماية البيئة
الأميركية، على بيانات من نظام مراقبة عوامل الخطر السلوكية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتوقعات المناخ المستخدمة في إطار عمل وكالة حماية البيئة
الأمريكية
لتأثيرات تغير المناخ وتحليل المخاطر.
وخلص الباحثون إلى أن النتائج تؤكد الحاجة إلى الاستثمار في الصحة العقلية، لا سيما في المناطق التي من المحتمل أن تواجه صعوبات اقتصادية، مشددين على أنّ
"تعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على الصمود أمر بالغ الأهمية".
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جديد غارة معروب.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
جديد غارة معروب.. بيانٌ من "الصحة"
11/03/2026 16:04:02
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة مفاجئة عن "الاكتئاب".. هذا ما فعله بالعظام
Lebanon 24
دراسة مفاجئة عن "الاكتئاب".. هذا ما فعله بالعظام
11/03/2026 16:04:02
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
Lebanon 24
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
11/03/2026 16:04:02
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
11/03/2026 16:04:02
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
وكالة حماية البيئة
الولايات المتحدة
الأمريكية
رويترز
أمريكي
الملا
دوري
قد يعجبك أيضاً
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
Lebanon 24
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
08:45 | 2026-03-11
11/03/2026 08:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
Lebanon 24
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
03:36 | 2026-03-11
11/03/2026 03:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
03:25 | 2026-03-11
11/03/2026 03:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
Lebanon 24
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
01:25 | 2026-03-11
11/03/2026 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!
Lebanon 24
فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!
00:00 | 2026-03-11
11/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
08:45 | 2026-03-11
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
03:36 | 2026-03-11
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
03:25 | 2026-03-11
مشروبات تدعم الجسم في مكافحة الالتهابات.. تعرفوا على ابرزها
01:25 | 2026-03-11
أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر
00:00 | 2026-03-11
فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!
17:00 | 2026-03-10
إليك أفضل وقت لقياس الوزن!
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 16:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24