لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فوائد الفواكه والخضروات للجسم
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:40
photos
تُعدّ الفواكه والخضروات من أهم الأطعمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد الجسم على النمو بشكل سليم وتقوي جهاز المناعة. كما تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد الفواكه والخضروات على تحسين عملية الهضم والحفاظ على وزن صحي، لأنها قليلة الدهون والسعرات الحرارية. كما أنها تمنح الجسم الطاقة والنشاط طوال اليوم.
لذلك يُنصح بتناول الفواكه والخضروات يوميًا كجزء من نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة جيدة وحياة نشيطة.
المعادن
السكري
