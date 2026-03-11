فوائد الفواكه والخضروات للجسم

تُعدّ الفواكه والخضروات من أهم الأطعمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد الجسم على النمو بشكل سليم وتقوي جهاز المناعة. كما تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري.



بالإضافة إلى ذلك، تساعد الفواكه والخضروات على تحسين عملية الهضم والحفاظ على وزن صحي، لأنها قليلة الدهون والسعرات الحرارية. كما أنها تمنح الجسم الطاقة والنشاط طوال اليوم.



لذلك يُنصح بتناول الفواكه والخضروات يوميًا كجزء من نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة جيدة وحياة نشيطة.

