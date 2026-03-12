قدرة غير متوقعة للماتشا ضد حساسية الأنف.. دراسة تكشف التفاصيل

في اكتشاف قد يغير حياة ملايين المصابين بالحساسية الموسمية، كشفت دراسة علمية يابانية أن شاي الماتشا، المسحوق الأخضر الشهير، قد يقلل بشكل كبير من نوبات العطس المرتبطة بحساسية الأنف.

ولا يعد مشروب الماتشا، ذلك المسحوق الأخضر الزاهي المصنوع من أوراق الشاي الأخضر المزروعة خصيصا والمجففة والمطحونة، مجرد مشروب تقليدي في ، فهو يدخل في تحضير الشاي ويستخدم كنكهة في العديد من المنتجات.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أنه غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، ويرتبط بفوائد صحية متعددة تشمل تحسين وظائف القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.



وقاد أوسامو كامينوما من معهد أبحاث البيولوجيا الإشعاعية والطب بجامعة ، فريقا بحثيا لاستكشاف تأثير الماتشا على التهاب الأنف التحسسي (حمى القش). ويقول: "تشير الدراسات البشرية إلى أن الشاي الأخضر قد يخفف الأعراض، لكن الآلية كانت غير واضحة حتى الآن".



واستخدمت الدراسة التي نشرت في مجلة npj Science of في 5 آذار، فئرانا معدلة وراثيا لتظهر عليها أعراض حمى القش. وتم إعطاؤها شاي ماتشا 2-3 مرات أسبوعيا لأكثر من خمسة أسابيع، مع جرعة إضافية قبل التعرض لمسببات الحساسية بنصف ساعة.



والمفاجأة كانت أن الفئران عطست بشكل أقل بكثير مما هو متوقع. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مشروب الماتشا لم يؤثر على الآليات المناعية التقليدية المرتبطة بالحساسية (الغلوبولين المناعي E، الخلايا البدينة، والخلايا التائية)، وهي المسؤولة عادة عن إطلاق الهيستامين والمواد الالتهابية.

ويكشف البروفيسور كامينوما: "الماتشا قلل العطس دون تغيير المؤشرات المناعية الرئيسية. وبدلا من ذلك، قام بقمع تنشيط الخلايا العصبية في جذع الدماغ المسؤولة عن منعكس العطس".



وللتأكد من ذلك، درس الفريق نشاط جين c-Fos، وهو مؤشر على الاستجابات العصبية للمحفزات القوية مثل مسببات الحساسية، في منطقة الدماغ المسؤولة عن العطس (النواة الذيلية للسبيل الشوكي للثلاثي التوائم البطني). ووجدت النتائج أنه عند التعرض للحساسية، يزداد نشاط الجين بشكل كبير، لكن الماتشا أعاد مستوياته تقريبا إلى وضعها الطبيعي.



ويخطط الباحثون الآن لاختبار هذه النتائج على البشر. ويؤكد الفريق أن الهدف النهائي هو توفير خيار غذائي طبيعي وفعال، مدعوم بأدلة علمية، ليكمل العلاجات التقليدية لأعراض حساسية الأنف.