تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

قدرة غير متوقعة للماتشا ضد حساسية الأنف.. دراسة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
12-03-2026 | 03:07
A-
A+
قدرة غير متوقعة للماتشا ضد حساسية الأنف.. دراسة تكشف التفاصيل
قدرة غير متوقعة للماتشا ضد حساسية الأنف.. دراسة تكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في اكتشاف قد يغير حياة ملايين المصابين بالحساسية الموسمية، كشفت دراسة علمية يابانية أن شاي الماتشا، المسحوق الأخضر الشهير، قد يقلل بشكل كبير من نوبات العطس المرتبطة بحساسية الأنف.
ولا يعد مشروب الماتشا، ذلك المسحوق الأخضر الزاهي المصنوع من أوراق الشاي الأخضر المزروعة خصيصا والمجففة والمطحونة، مجرد مشروب تقليدي في اليابان، فهو يدخل في تحضير الشاي ويستخدم كنكهة في العديد من المنتجات. 
وقد أظهرت أبحاث سابقة أنه غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، ويرتبط بفوائد صحية متعددة تشمل تحسين وظائف القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

وقاد البروفيسور أوسامو كامينوما من معهد أبحاث البيولوجيا الإشعاعية والطب بجامعة هيروشيما، فريقا بحثيا لاستكشاف تأثير الماتشا على التهاب الأنف التحسسي (حمى القش). ويقول: "تشير الدراسات البشرية إلى أن الشاي الأخضر قد يخفف الأعراض، لكن الآلية كانت غير واضحة حتى الآن".

واستخدمت الدراسة التي نشرت في مجلة npj Science of food في 5 آذار، فئرانا معدلة وراثيا لتظهر عليها أعراض حمى القش. وتم إعطاؤها شاي ماتشا 2-3 مرات أسبوعيا لأكثر من خمسة أسابيع، مع جرعة إضافية قبل التعرض لمسببات الحساسية بنصف ساعة.

والمفاجأة كانت أن الفئران عطست بشكل أقل بكثير مما هو متوقع. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مشروب الماتشا لم يؤثر على الآليات المناعية التقليدية المرتبطة بالحساسية (الغلوبولين المناعي E، الخلايا البدينة، والخلايا التائية)، وهي المسؤولة عادة عن إطلاق الهيستامين والمواد الالتهابية.
ويكشف البروفيسور كامينوما: "الماتشا قلل العطس دون تغيير المؤشرات المناعية الرئيسية. وبدلا من ذلك، قام بقمع تنشيط الخلايا العصبية في جذع الدماغ المسؤولة عن منعكس العطس".

وللتأكد من ذلك، درس الفريق نشاط جين c-Fos، وهو مؤشر على الاستجابات العصبية للمحفزات القوية مثل مسببات الحساسية، في منطقة الدماغ المسؤولة عن العطس (النواة الذيلية للسبيل الشوكي للثلاثي التوائم البطني). ووجدت النتائج أنه عند التعرض للحساسية، يزداد نشاط الجين بشكل كبير، لكن الماتشا أعاد مستوياته تقريبا إلى وضعها الطبيعي.

ويخطط الباحثون الآن لاختبار هذه النتائج على البشر. ويؤكد الفريق أن الهدف النهائي هو توفير خيار غذائي طبيعي وفعال، مدعوم بأدلة علمية، ليكمل العلاجات التقليدية لأعراض حساسية الأنف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتفعيل قدرة هجومية غير مسبوقة ضد أي محاولة للمساس بإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكشفون عن "أسرار عصبية" غير متوقعة للتثاؤب
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اللياقة البدنية تعزّز قدرتك على مواجهة الضغوط النفسية.. دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نملة منقرضة بعمر 40 مليون سنة تكشف تفاصيل علمية غير مسبوقة!
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 10:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24

البروفيسور

هيروشيما

اليابان

الرئيسي

البشري

بولين

العلا

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-12
Lebanon24
16:43 | 2026-03-11
Lebanon24
14:40 | 2026-03-11
Lebanon24
11:28 | 2026-03-11
Lebanon24
08:45 | 2026-03-11
Lebanon24
08:43 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24