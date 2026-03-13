تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

إحذروا.. جواز السفر قد يحمل بكتيريا أكثر من الهاتف والأحذية!

Lebanon 24
13-03-2026 | 05:00
إحذروا.. جواز السفر قد يحمل بكتيريا أكثر من الهاتف والأحذية!
إحذروا.. جواز السفر قد يحمل بكتيريا أكثر من الهاتف والأحذية! photos 0
تعتبر الهواتف الجوالة، الحقائب، والأحذية من أكثر الأسطح تلوثاً بالبكتيريا والجراثيم في حياتنا اليومية، ولكن كشفت دراسة جديدة مفاجأة مُثيرة، ألا وهي أن جواز السفر قد يكون أكثر أغراض السفر التي تحمل البكتيريا مقارنة بتلك الأشياء.

فقد قام الباحثون في الدراسة التي أجريت بتكليف من شركة "JRPass" بأخذ مسحات من عدة أغراض سفر شائعة، ثم فحصوا العينات لقياس مستويات البكتيريا بها، باستخدام وحدة تكوين المستعمرة البكتيرية (CFUs)، وهي وحدة قياس تستخدم لتقدير عدد الخلايا البكتيرية أو الفطرية الحية القابلة للتكاثر.

وتوصل الفريق إلى أن جوازات السفر تحتوي على نحو 436 وحدة تكوين مستعمرة، بينما جاءت حقائب السفر في المرتبة الثانية بـ97 وحدة، تليها الأحذية بـ65 وحدة، والحقائب اليدوية بـ56 وحدة، والهواتف بـ45 وحدة، والسترات بـ15 وحدة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

من جهتها، أوضحت الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة السريري بجامعة ليستر، بريمروز فريستون، أنه كلما زاد تداول جواز السفر بين أيدي أشخاص مختلفين، زادت كمية وتنوع البكتيريا والفطريات وحتى الفيروسات التي تتراكم على سطحه.

وأشارت إلى أن يد الإنسان تحمل بكتيريا طبيعية، لكن عندما يلمس الناس الأشياء في الأماكن المزدحمة كالمطارات، فإنهم يلتقطون أيضاً ميكروبات تركها العديد من المسافرين الآخرين.

كما أضافت أن غسل اليدين جيداً أو استخدام مطهر كحولي بعد التعامل مع جواز السفر والأسطح المشتركة من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لتقليل التعرض للبكتيريا.

ونصح فريق الدراسة بمسح الأغراض الشخصية التي تتعرض للمس كثيراً، كجواز السفر والهواتف ومقابض الحقائب، قبل وبعد الرحلات، وتغيير الملابس فور العودة من السفر وغسلها لمنع انتقال الميكروبات إلى المنزل.(العربية)
 
