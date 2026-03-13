Advertisement

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا

13-03-2026 | 09:35
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
يُعتبر التوت الأزرق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارًا صحيًا يدعم وظائف متعددة للجسم عند تناوله بانتظام. وتشير الدراسات إلى أن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي قد يعزز صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي.

دعم صحة القلب

يحتوي التوت الأزرق على مركبات نباتية تُعرف بالأنثوسيانين، وهي نوع من الفلافونويدات التي ارتبطت بتحسين صحة القلب. كما أن الألياف الغذائية فيه تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ

تعمل مضادات الأكسدة في التوت الأزرق على حماية خلايا الدماغ وتقليل الالتهابات، ما قد يساهم في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر وتحسين الذاكرة.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

يتميز التوت الأزرق بمحتواه العالي من الألياف، التي تعزز حركة الجهاز الهضمي وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، بما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

دعم صحة العين والبشرة

تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين "سي" في التوت الأزرق على حماية خلايا العين من التلف المرتبط بالسن، كما يدعم فيتامين "سي" إنتاج الكولاجين في الجلد، ما يحافظ على مرونة البشرة ويقيها من أضرار أشعة الشمس.

المساعدة في ضبط السكر في الدم

على الرغم من احتوائه على سكريات طبيعية، فإن الألياف في التوت الأزرق تساعد على منع ارتفاع مستويات السكر بشكل مفاجئ، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناوله قد يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

فوائد إضافية

يساهم التوت الأزرق في تسريع تعافي العضلات بعد التمارين الرياضية، ويزود الجسم بمعادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز التي تدعم صحة العظام.

نصيحة الخبراء

ينصح بتناول التوت الأزرق باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع التنويع في مصادر الفواكه للحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد الغذائية.

Advertisement
