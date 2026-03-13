Najib Mikati
ماذا يحدث عند جمع المغنيسيوم مع حقن التخسيس؟

Lebanon 24
13-03-2026 | 11:12
ماذا يحدث عند جمع المغنيسيوم مع حقن التخسيس؟
أصبح استخدام مكملات المغنيسيوم وأدوية التخسيس من نوع GLP-1 شائعًا بين البالغين للحفاظ على الصحة العامة، إدارة الوزن، أو ضبط السكري. ومع أن معظم الأشخاص الأصحاء يتحملونها جيدًا، فإنها قد تسبب أحيانًا اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الإسهال.

أدوية GLP-1 مثل "أوزمبيك"، "ويغوفي"، و"مونجارو" تبطئ إفراغ المعدة، ما يزيد الشبع ويقلل الشهية، لكن هذا قد يؤدي إلى انتفاخ أو إمساك عند بعض المستخدمين. كما يمكن أن يؤثر هذا على امتصاص المغنيسيوم، إذ يبقى في المعدة لفترة أطول، ما قد يسبب شعورًا بالثقل أو ارتجاع المعدة.

في المقابل، يمكن للمغنيسيوم أن يساعد في تخفيف الإمساك الناتج عن GLP-1، لكن تناوله بجرعات عالية قد يزيد الإسهال، خصوصًا عند من لديهم مشاكل هضمية سابقة. لذلك من المهم استشارة الطبيب لتحديد النوع والجرعة المناسبة.

الحفاظ على الترطيب ضروري عند ظهور الإسهال أو القيء لتجنب أعراض مثل الضعف، الدوخة، التشنجات، والصداع. كما يجب الانتباه لصحة الكلى، لأن الكلى السليمة تساعد على التخلص من المغنيسيوم الزائد، بينما قد يؤدي قصور وظائفها إلى تراكمه.

نصائح عملية لتقليل الأعراض:

البدء بجرعات منخفضة ثم زيادتها تدريجيًا.

تقسيم مكمل المغنيسيوم على وجبات صغيرة وتناوله مع الطعام.

اختيار نوعية المغنيسيوم الأقل تسببًا للإسهال.

مراجعة الطبيب عند وجود ألم شديد، قيء مستمر، أو علامات جفاف.

فوائد الجمع بينهما واضحة: المغنيسيوم يدعم الأعصاب والعضلات والقلب وينظم السكر، بينما أدوية GLP-1 تحسن إفراز الأنسولين، تخفض الجلوكاجون، وتطيل شعور الشبع. المتابعة الدقيقة تضمن الاستفادة القصوى وتقليل أي آثار جانبية.
