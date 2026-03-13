دراسة: المشي 30 دقيقة يوميًا يعزز الصحة

كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة للجسم، ويسهم في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.



وأوضح الباحثون أن المشي المنتظم يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في خفض ضغط وتقليل مستويات الضار في الجسم.



كما أشارت الدراسة إلى أن المواظبة على المشي تعزز اللياقة البدنية وتساعد في الحفاظ على وزن صحي، إضافة إلى دورها في تحسين الحالة النفسية وتقليل التوتر والقلق.



وأكد الخبراء أن إدخال المشي ضمن يعد من أبسط الوسائل للحفاظ على الصحة العامة، مشددين على أن النشاط البدني المنتظم ينعكس إيجابًا على صحة الجسم والعقل.

