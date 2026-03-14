صحة

فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة

Lebanon 24
14-03-2026 | 01:40
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة
فوائد صحية لن تتوقعها للابتسامة photos 0
الابتسامة هي تعبير وجهي لطيف، تدل على البشاشة، الرضا، والسعادة. إلا أن المفاجأة هي أنه قد تكون لها فوائد صحية ونفسية.

فالابتسام لا يحسن المزاج فقط، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في الصحة العامة، ومستويات التوتر، وحتى في طول العمر، وفق الأبحاث. كما يرى بعض الباحثين أن الحفاظ على مزاج إيجابي قد يكون جزءاً مهماً من نمط حياة صحي.
فيما يلي مجموعة من الفوائد التي قد تقدمها الابتسامة، حسب ما كشفت الدراسات:

1- إطالة العمر
لعل من أبرز الأسباب التي تدفع الناس للابتسام هو احتمال أن تسهم في إطالة العمر. إذ تشير الدراسات إلى أن الأشخاص السعداء يتمتعون عادة بصحة أفضل وقد يعيشون لفترة أطول من غيرهم.

ومع أن العلماء ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة الدقيقة بين السعادة وطول العمر، فإن النتائج الحالية توحي بأن السعادة قد تضيف سنوات إلى حياة الإنسان. ما يعني أن الحفاظ على مزاج إيجابي وسعيد قد يكون عنصراً مهماً في نمط الحياة الصحي.
2- تخفيف التوتر
يمكن للتوتر أن يؤثر في الجسم كله، ويظهر ذلك أحياناً على تعابير الوجه. حيث قد تجعل الضغوط النفسية ملامح الوجه متعبة أو متوترة. وهنا قد تلعب الابتسامة دوراً مهماً. إذ لا تساعد فقط في إخفاء علامات الإرهاق والضغط النفسي، بل قد تسهم أيضاً في تخفيف التوتر نفسه.

واللافت أن الابتسام قد يخفف التوتر حتى في حال عدم الشعور الحقيقي بالرغبة في ذلك. فمجرد رسم ابتسامة على الوجه، حتى لو كانت غير صادقة، قد يساعد الجسم على الاسترخاء بدرجة ما، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

3- تحسين المزاج
يمكن للابتسامة أن تساعدك على الشعور بمزيد من السعادة. ففي المرة القادمة التي تشعر فيها بالحزن، حاول أن تبتسم. إذ هناك احتمال كبير أن يتحسن مزاجك.

ويرتبط ذلك بأن الفعل الجسدي للابتسام ينشط مسارات في الدماغ تؤثر في الحالة العاطفية. بعبارة أخرى، فإن تبني تعبير وجه سعيد قد "يخدع" الدماغ ويدفعه للدخول في حالة من السعادة. ويحدث هذا التأثير سواء كانت الابتسامة طبيعية أم متكلفة.

كما أن الابتسامة البسيطة قد تحفز إفراز بعض الببتيدات العصبية مثل البرولاكتين والفازوبريسين والأوكسيتوسين، وهي مواد تساعد على تحسين التواصل بين الخلايا العصبية.
4- "مُعدية"
كم مرة سمعنا أن الابتسامة قادرة على نشر البهجة في المكان؟ قد تبدو هذه العبارة شاعرية، غير أنها تحمل جانباً من الحقيقة.

فالابتسامة لا تحسن مزاجك فقط، بل يمكن أن تؤثر أيضاً في مزاج الآخرين. وتشير الدراسات إلى أن الابتسامة "مُعدية" بالفعل. فعندما ترى شخصاً يبتسم، يقوم دماغك تلقائياً بملاحظة تعابير وجهه وتفسيرها، وقد تجد نفسك تقلدها دون وعي. لهذا قد تبتسم بدورك عندما ترى ابتسامة شخص آخر.

5- خفض ضغط الدم
قد يكون للابتسامة تأثير إيجابي على ضغط الدم أيضاً. فالضحك، بشكل خاص، قد يؤدي إلى استرخاء العضلات وخفض ضغط الدم بعد زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب والتنفس واستهلاك الأكسجين.

وبينت الدراسات أن الابتسامة يمكن أن تساعد في خفض معدل ضربات القلب في المواقف المجهدة، كما تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تسهم في خفض ضغط الدم. بل وجدت إحدى الدراسات أن العلاج بالضحك قد يساعد بعض المرضى على تقليل حاجتهم لأدوية القلب.
