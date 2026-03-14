|
صحة

نقص الفيتامينات في رمضان.. كيف تعوّضها بسهولة يوميًا؟

Lebanon 24
14-03-2026 | 11:41
نقص الفيتامينات في رمضان.. كيف تعوّضها بسهولة يوميًا؟
خلال شهر رمضان، يواجه كثيرون تحديًا يوميًا يتعلق بتلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن الأساسية خلال ساعات الصيام الطويلة.

ويؤكد خبراء التغذية أن الصيام لا يعني حرمان الجسم من العناصر الضرورية، بل يتطلب تخطيطًا واعيًا للوجبات للحفاظ على الصحة والنشاط.

مصادر غذائية لتعويض الفيتامينات

يشير الاختصاصيون إلى أهمية الحصول على مجموعة متكاملة من الفيتامينات لضمان أداء الجسم بشكل طبيعي، خصوصًا أثناء الصيام:

فيتامين C: يقوّي المناعة ويساعد على امتصاص الحديد، ويوجد بكثرة في الحمضيات، الفلفل الأحمر، والطماطم.

فيتامين D: يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويمكن تعويض نقصه عبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس.

فيتامينات B: ضرورية لإنتاج الطاقة ووظائف الجهاز العصبي، وتتوفر في الحبوب الكاملة، المكسرات، والبيض.

المعادن الحيوية للصائم

الحديد: يحمي من فقر الدم، ويوجد في اللحوم الحمراء، الدواجن، البقوليات، والخضار الورقية الداكنة.

المغنيسيوم: يدعم العضلات وينظّم ضغط الدم، ويمكن الحصول عليه من المكسرات، البذور، والحبوب الكاملة.

الكالسيوم: أساسي لصحة العظام والأسنان، ويوجد في منتجات الألبان أو البدائل النباتية المدعمة بالكالسيوم.

نصائح للحفاظ على مستويات الفيتامينات والمعادن

تنويع الوجبات: تضمين الفواكه، الخضروات، البروتينات، والحبوب في وجبتي الإفطار والسحور.

شرب الماء بانتظام: لتعويض السوائل المفقودة وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

الابتعاد عن الإفراط بالسكريات والدهون: لتسهيل امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK.

المكملات الغذائية عند الحاجة: بعد استشارة الطبيب، خصوصًا لفيتامين D أو الحديد في حال وجود نقص مثبت.(آرم نيوز) 
