هل يخفض تناول القهوة يوميا خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية؟

15-03-2026 | 10:13
أظهرت دراسة علمية واسعة النطاق أن تناول القهوة بشكل يومي ومنتظم قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية مثل التوتر واضطرابات المزاج.
 
وتوصل القائمون على الدراسة إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 460 ألف شخص حصلوا عليها من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، إذ قام الباحثون بدراسة العلاقة بين كمية القهوة التي يشربها المشاركون واحتمالية إصابتهم باضطرابات نفسية على مدى فترة متابعة طويلة بلغ متوسطها 13.4 عاما، وخلال هذه المدة، تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بكل نوع من أنواع الاضطرابات النفسية المشمولة بالدراسة.

وأظهر تحليل البيانات ان الأشخاص الذين يستهلكون من 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميا، كانت لديهم نسبة خطر أقل للإصابة بالاضطرابات النفسية، وفي المقابل، كان هذا التأثير الوقائي أضعف لدى أولئك الذين يشربون كميات أقل أو أكبر بكثير من هذا المعدل.
 
كما كشفت النتائج أن هذا الارتباط الوقائي كان أكثر وضوحا لدى الرجال منه لدى النساء، ومن اللافت أن العوامل الوراثية المرتبطة بسرعة استقلاب الكافيين في الجسم لم تؤثر على هذه العلاقة المكتشفة.

ويرى الباحثون أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة، وتأثيرها على العمليات البيولوجية المرتبطة بوظائف الدماغ، قد تكون وراء هذا التأثير الوقائي المحتمل. (روسيا اليوم) 
