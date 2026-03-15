صحة
هل يخفض تناول القهوة يوميا خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة علمية واسعة النطاق أن تناول القهوة بشكل يومي ومنتظم قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية مثل التوتر واضطرابات المزاج.
وتوصل القائمون على الدراسة إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات أكثر من 460 ألف شخص حصلوا عليها من
البنك الحيوي
البريطاني
(UK Biobank)، إذ قام الباحثون بدراسة العلاقة بين كمية القهوة التي يشربها المشاركون واحتمالية إصابتهم باضطرابات نفسية على مدى فترة متابعة طويلة بلغ متوسطها 13.4 عاما، وخلال هذه المدة، تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بكل نوع من أنواع الاضطرابات النفسية المشمولة بالدراسة.
وأظهر تحليل البيانات ان الأشخاص الذين يستهلكون من 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميا، كانت لديهم نسبة خطر أقل للإصابة بالاضطرابات النفسية، وفي المقابل، كان هذا التأثير الوقائي أضعف لدى أولئك الذين يشربون كميات أقل أو أكبر بكثير من هذا المعدل.
كما كشفت النتائج أن هذا الارتباط الوقائي كان أكثر وضوحا لدى الرجال منه لدى النساء، ومن اللافت أن العوامل الوراثية المرتبطة بسرعة استقلاب الكافيين في الجسم لم تؤثر على هذه العلاقة المكتشفة.
ويرى الباحثون أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في القهوة، وتأثيرها على العمليات البيولوجية المرتبطة بوظائف الدماغ، قد تكون وراء هذا التأثير الوقائي المحتمل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
Lebanon 24
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
15/03/2026 18:44:39
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
Lebanon 24
كم بيضة يمكن تناولها يوميا؟
15/03/2026 18:44:39
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
Lebanon 24
هل لسن اليأس تأثير على دماغ المرأة وصحتها النفسية؟
15/03/2026 18:44:39
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
Lebanon 24
هل يشكل تناول الشاي بالحليب خطراً صحياً؟
15/03/2026 18:44:39
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟
Lebanon 24
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟
11:50 | 2026-03-15
15/03/2026 11:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
Lebanon 24
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
07:49 | 2026-03-15
15/03/2026 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يجب معرفتهُ عن شوربة العدس.. لهذا السبب مُهمة في رمضان
Lebanon 24
ما يجب معرفتهُ عن شوربة العدس.. لهذا السبب مُهمة في رمضان
06:00 | 2026-03-15
15/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسباب تساقط الشعر.. بين الوراثة والحالة الطبيّة
Lebanon 24
أسباب تساقط الشعر.. بين الوراثة والحالة الطبيّة
03:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تناولتم ماء الخيار من قبل؟ إكتشفوا فوائده
Lebanon 24
هل تناولتم ماء الخيار من قبل؟ إكتشفوا فوائده
00:00 | 2026-03-15
15/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
07:35 | 2026-03-15
15/03/2026 07:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
11:50 | 2026-03-15
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟
07:49 | 2026-03-15
دراسة جديدة... هل من علاقة بين الإصابة بـ"كورونا" والسرطان؟
06:00 | 2026-03-15
ما يجب معرفتهُ عن شوربة العدس.. لهذا السبب مُهمة في رمضان
03:00 | 2026-03-15
أسباب تساقط الشعر.. بين الوراثة والحالة الطبيّة
00:00 | 2026-03-15
هل تناولتم ماء الخيار من قبل؟ إكتشفوا فوائده
17:00 | 2026-03-14
لمن يواجه النوم المتقطع في رمضان.. هذه المعلومات يجب معرفتها
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 18:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
