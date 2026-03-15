صحة
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟
Lebanon 24
15-03-2026
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة طبية حديثة أن ثمار الكرز تحتوي على مواد طبيعية تساهم في إبطاء تطور سرطان الثدي ثلاثي السلبية، الذي يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة.
ركّز العلماء في جامعة "A&M"
الأمريكية
خلال دراستهم على هذا النوع من السرطان كونه يفتقر إلى ثلاثة مستقبلات رئيسية تستهدفها العلاجات التقليدية، مما يجعله أكثر مقاومة للعلاج وأكثر عرضة للانتشار، وجرّبوا تأثير الأنثوسيانينات المستخرجة من الكرز على هذا النوع من الأورام.
وفي تجارب أجروها على الفئران المخبرية قام العلماء بإعطاء الفئران مستخلص غني بمضادات الأكسدة (الأنثوسيانين) المستخرج من الكرز قبل تكوّن الورم، فلاحظوا تباطؤا ملحوظا في نمو الأورام دون ظهور أي علامات سمية لهذا المركب.
كما لاحظ الباحثون أن التأثير الأكثر وضوحا للمركب المذكور كان على النقائل السرطانية، إذ ساهم في الحد من انتشار النقائل إلى الرئتين، وهو الموقع الأكثر شيوعا لانتشار هذا النوع من الورم، وأن الفئران التي حصلت على الأنثوسيانين، كانت مساحة انتشار النقائل في رئاتها أقل بكثير مقارنة بتلك التي لم تحصل عليه.
وتبين للباحثين أيضا أن الأنثوسيانين يقلل من نشاط الجينات المسؤولة عن مقاومة العلاج، والالتهابات، وانتشار الخلايا السرطانية، وعند دمجه مع العلاج الكيميائي (دوكسوروبيسين)، ظهر التأثير المضاد للورم في وقت أبكر مما لو استخدم الدواء لوحده.
ويؤكد الباحثون إلى ان النتائج التي توصلوا إليها مبنية على دراسة ما قبل سريرية أجريت على حيوانات التجارب، ولا يمكن اعتبار الكرز كبديل لعلاجات السرطان المعتمدة، لكن المواد الموجودة في هذه الفاكهة يمكن ان تشكل إضافة طبيعية واعدة لدعم علاج أخطر أنواع سرطان الثدي. (روسيا اليوم)
