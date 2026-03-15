تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟

Lebanon 24
15-03-2026 | 11:50
A-
A+
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟
فاكهة صيفية تحمينا من أحد أخطر أنواع السرطان.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة طبية حديثة أن ثمار الكرز تحتوي على مواد طبيعية تساهم في إبطاء تطور سرطان الثدي ثلاثي السلبية، الذي يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة.
 
ركّز العلماء في جامعة "A&M" الأمريكية خلال دراستهم على هذا النوع من السرطان كونه يفتقر إلى ثلاثة مستقبلات رئيسية تستهدفها العلاجات التقليدية، مما يجعله أكثر مقاومة للعلاج وأكثر عرضة للانتشار، وجرّبوا تأثير الأنثوسيانينات المستخرجة من الكرز على هذا النوع من الأورام.

وفي تجارب أجروها على الفئران المخبرية قام العلماء بإعطاء الفئران مستخلص غني بمضادات الأكسدة (الأنثوسيانين) المستخرج من الكرز قبل تكوّن الورم، فلاحظوا تباطؤا ملحوظا في نمو الأورام دون ظهور أي علامات سمية لهذا المركب.

كما لاحظ الباحثون أن التأثير الأكثر وضوحا للمركب المذكور كان على النقائل السرطانية، إذ ساهم في الحد من انتشار النقائل إلى الرئتين، وهو الموقع الأكثر شيوعا لانتشار هذا النوع من الورم، وأن الفئران التي حصلت على الأنثوسيانين، كانت مساحة انتشار النقائل في رئاتها أقل بكثير مقارنة بتلك التي لم تحصل عليه.
 
وتبين للباحثين أيضا أن الأنثوسيانين يقلل من نشاط الجينات المسؤولة عن مقاومة العلاج، والالتهابات، وانتشار الخلايا السرطانية، وعند دمجه مع العلاج الكيميائي (دوكسوروبيسين)، ظهر التأثير المضاد للورم في وقت أبكر مما لو استخدم الدواء لوحده.

ويؤكد الباحثون إلى ان النتائج التي توصلوا إليها مبنية على دراسة ما قبل سريرية أجريت على حيوانات التجارب، ولا يمكن اعتبار الكرز كبديل لعلاجات السرطان المعتمدة، لكن المواد الموجودة في هذه الفاكهة يمكن ان تشكل إضافة طبيعية واعدة لدعم علاج أخطر أنواع سرطان الثدي. (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24