فوائد شرب الماء وتأثيره على الجسم

شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية. فالماء يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل المغذّيات إلى الخلايا، والتخلّص من السموم عبر البول والعرق. كما يساهم في تحسين الهضم والحفاظ على صحة الجلد، إضافة إلى دعم عمل الدماغ والتركيز.



كذلك يساعد شرب كميات كافية من الماء يومياً على الوقاية من الجفاف وتقليل الشعور بالتعب والصداع. وينصح الخبراء بشرب ما يقارب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً، مع زيادة الكمية في الطقس الحار أو عند ممارسة النشاط البدني. لذلك، فإن الحفاظ على الترطيب الجيد يعد خطوة بسيطة لكنها أساسية للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه.

