البصل.. سر الصحة والقلب السليم

البصل من الخضروات الشهيرة والمستخدمة عالميًا في الطهي، وهو ليس فقط يضيف نكهة للأطعمة، بل يحتوي على عناصر غذائية قوية مفيدة للجسم. فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين C، والمعادن مثل البوتاسيوم، ومركبات الكبريت والفلافونويدات التي تمنح الجسم مضادات أكسدة قوية.يساعد البصل في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يساهم في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الضار وتنظيم ضغط . وله فوائد أخرى مثل دعم الهضم، والحفاظ على صحة العظام، والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.للاستفادة القصوى من البصل، يمكن تناوله نيئًا في السلطات أو مطبوخًا في الطعام، مع مراعاة تنويع طرق التحضير للحفاظ على مركباته المفيدة.البصل ليس مجرد إضافة للطعام، بل هو كنز طبيعي يعزز الصحة ويقوي المناعة بشكل يومي.