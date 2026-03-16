20 دقيقة من التمارين تكفي لتغيير نشاط الدماغ وتعزيز الذاكرة

Lebanon 24
16-03-2026 | 11:49
20 دقيقة من التمارين تكفي لتغيير نشاط الدماغ وتعزيز الذاكرة
تؤكد دراسة جديدة على قوة التمارين الرياضية في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه، حيث أظهرت أن جلسة واحدة من التمارين الخفيفة إلى المتوسطة يمكن أن تُحدث تغييرات سريعة في النشاط العصبي المرتبط بالذاكرة لدى البشر.

وأظهرت الدراسة، وفقا لمجلة "Brain Communications"، أن ركوب الدراجة لمدة 20 دقيقة أدى إلى موجة-تموج حادة في الحصين، المنطقة الدماغية الأساسية للذاكرة، قبل أن تنتقل الإشارات العصبية إلى أجزاء أخرى من الدماغ، بما في ذلك القشرة الدماغية والمناطق تحت القشرية، مما يعزز الشبكات العصبية المرتبطة بالوظائف الإدراكية.
 
وقد وفر هذا البحث رؤية نادرة لنشاط الخلايا العصبية مباشرة داخل أدمغة البشر بعد التمرين، وهو ما لم تُظهره الدراسات السابقة إلا بشكل غير مباشر عبر فحوصات تصوير الدماغ.
 
أظهرت النتائج أن شدة التمرين، كما تم قياسها بمعدل ضربات القلب، ارتبطت بزيادة تعزيز ديناميكيات التموج في شبكات عصبية محددة أثناء الراحة بعد التمرين، ما يعكس قدرة النشاط البدني على تحفيز الدماغ بسرعة وفعالية.

ورغم أن حجم العينة كان محدودًا، إلا أن الدراسة تقدم لمحة نادرة عن تأثير التمارين على أدمغة البشر، مع نتائج يمكن أن تنطبق على المصابين بالصرع وغير المصابين به، بحسب ما أوضحت المؤلفة الرئيسية، عالمة الأعصاب المعرفية ميشيل فوس من جامعة أيوا.
 
وقالت فوس: "تُظهر دراستنا، ولأول مرة في البشر، أن حتى جلسة واحدة من التمارين يمكن أن تغير بسرعة الإيقاعات العصبية وشبكات الدماغ المشاركة في الذاكرة والوظائف الإدراكية، وتتوافق هذه الأنماط مع ما لوحظ لدى البالغين الأصحاء باستخدام التصوير الدماغي غير الجراحي". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
7 مشروبات تعزز صحة الدماغ والذاكرة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء ينجحون في إعادة بناء مشاهد بصرية من نشاط دماغ الفئران
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خصلة من شعركم قد تكفي لتشخيص إصابتكم بهذا المرض
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: المشي 30 دقيقة يوميًا يعزز الصحة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 19:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
