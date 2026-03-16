صحة

خطوات عملية لتفادي آلام الرقبة الناتجة عن حقيبة الكتف.. اتبعها!

Lebanon 24
16-03-2026 | 17:11
خطوات عملية لتفادي آلام الرقبة الناتجة عن حقيبة الكتف.. اتبعها!
يحمل كثير من الموظفين يوميًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستندات الأساسية إلى مكاتبهم، لكن اختيار حقيبة العمل المناسبة قد يكون أكثر أهمية مما يظن البعض.

فالحقائب غير الملائمة، وخصوصًا حقائب الكتف التقليدية، قد تسبب مشاكل صحية مزمنة على المدى الطويل، لا سيما لدى النساء اللواتي يفضلن الحقائب الأنيقة لحمل اللابتوب.

40% من موظفي المكاتب يعانون من آلام الرقبة

أوضح الدكتور إس سوندار، المدير الطبي لجراحة العظام والمفاصل، أن 40 إلى 45% من موظفي المكاتب يعانون سنويًا من آلام الرقبة، بسبب الإجهاد العضلي الهيكلي الناتج عن الحقائب الثقيلة ووضعية الجسم غير المتوازنة.

وأضاف لموقع "هيلث شوتس" أن الألم يتركز غالبًا في العضلات والمفاصل والأربطة، وليس في الأعضاء الداخلية.

النساء أكثر عرضة للإصابة

وأشار الدكتور سوندار إلى أن النساء اللواتي يحملن حقيبة كمبيوتر محمول على كتف واحد بشكل متكرر أكثر عرضة للمشاكل الصحية، بسبب الاعتماد على الحقائب التقليدية.

وقال: "عند حمل حقيبة ثقيلة تصل إلى 3 كيلوغرامات أو أكثر على كتف واحد، يميل الجسم لمحاولة موازنة الوزن، ما يزيد الضغط على عضلات الرقبة والكتف وأعلى الظهر، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى التهاب العضلات وضغط على الأعصاب".

لماذا حقيبة الكتف ليست الخيار الأفضل؟

أكد الدكتور سوندار أن جميع الحقائب ذات التصميم الهيكلي، سواء كانت حقيبة كتف أو حقيبة كبيرة، تسبب توزيعًا غير متساوٍ للوزن، ما يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة والظهر، خصوصًا عند المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لفترات ممتدة.

نصائح لتجنب آلام الرقبة والظهر

لتقليل هذه المخاطر، ينصح الخبراء بالخطوات التالية:

تبديل الكتف بشكل دوري عند استخدام حقيبة كتف.

استخدام حقيبة ظهر مزودة بحزامين لتوزيع الوزن بالتساوي.

تقليل الأغراض الثقيلة داخل الحقيبة.

ممارسة تمارين تقوية عضلات أعلى الظهر والرقبة بانتظام لتحسين الوضعية.

باتباع هذه الإجراءات، يمكن للموظفين الحفاظ على صحة العمود الفقري وتقليل خطر الإصابة بآلام الرقبة والظهر المرتبطة بالحقائب الثقيلة. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
تقليل الكافيين قبل رمضان… خطوة لتفادي الصداع
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الأصوات التي سمعت بمنطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة لدفاعاتنا
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب دبي الإعلامي: الأصوات المسموعة ناتجة عن عمليات اعتراض نفذها الدفاع الجوي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: إيران أبرمت صفقة مع روسيا بقيمة 500 مليون دولار للحصول على آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 02:59:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:23 | 2026-03-16
Lebanon24
12:51 | 2026-03-16
Lebanon24
11:49 | 2026-03-16
Lebanon24
09:30 | 2026-03-16
Lebanon24
05:00 | 2026-03-16
Lebanon24
03:00 | 2026-03-16
