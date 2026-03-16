خطوات عملية لتفادي آلام الرقبة الناتجة عن حقيبة الكتف.. اتبعها!

يحمل كثير من الموظفين يوميًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستندات الأساسية إلى مكاتبهم، لكن اختيار حقيبة العمل المناسبة قد يكون أكثر أهمية مما يظن البعض.



فالحقائب غير الملائمة، وخصوصًا حقائب الكتف التقليدية، قد تسبب مشاكل صحية مزمنة على المدى ، لا سيما لدى النساء اللواتي يفضلن الحقائب الأنيقة لحمل اللابتوب.



40% من موظفي المكاتب يعانون من آلام الرقبة



أوضح الدكتور إس سوندار، لجراحة العظام والمفاصل، أن 40 إلى 45% من موظفي المكاتب يعانون سنويًا من آلام الرقبة، بسبب الإجهاد العضلي الهيكلي الناتج عن الحقائب الثقيلة ووضعية الجسم غير المتوازنة.



وأضاف لموقع "هيلث شوتس" أن الألم يتركز غالبًا في العضلات والمفاصل والأربطة، وليس في الأعضاء الداخلية.



النساء أكثر عرضة للإصابة



وأشار الدكتور سوندار إلى أن النساء اللواتي يحملن حقيبة كمبيوتر محمول على كتف واحد بشكل متكرر أكثر عرضة للمشاكل الصحية، بسبب الاعتماد على الحقائب التقليدية.



وقال: "عند حمل حقيبة ثقيلة تصل إلى 3 كيلوغرامات أو أكثر على كتف واحد، يميل الجسم لمحاولة موازنة الوزن، ما يزيد الضغط على عضلات الرقبة والكتف وأعلى الظهر، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى التهاب العضلات وضغط على الأعصاب".



لماذا حقيبة الكتف ليست الخيار الأفضل؟



أكد الدكتور سوندار أن جميع الحقائب ذات التصميم الهيكلي، سواء كانت حقيبة كتف أو حقيبة كبيرة، تسبب توزيعًا غير متساوٍ للوزن، ما يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة والظهر، خصوصًا عند المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لفترات ممتدة.



نصائح لتجنب آلام الرقبة والظهر



لتقليل هذه المخاطر، ينصح الخبراء بالخطوات التالية:



تبديل الكتف بشكل عند استخدام حقيبة كتف.



استخدام حقيبة ظهر مزودة بحزامين لتوزيع الوزن بالتساوي.



تقليل الأغراض الثقيلة داخل الحقيبة.



ممارسة تمارين تقوية عضلات أعلى الظهر والرقبة بانتظام لتحسين الوضعية.



باتباع هذه الإجراءات، يمكن للموظفين الحفاظ على صحة العمود الفقري وتقليل خطر الإصابة بآلام الرقبة والظهر المرتبطة بالحقائب الثقيلة. (آرم نيوز)

Advertisement