أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج

17-03-2026 | 00:00
أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج
أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج photos 0
مع حلول شهر رمضان، يواجه الأشخاص المصابون باضطراب العاطفة الموسمي (SAD) تحديات خاصة. فقلة ساعات النهار، إلى جانب متطلبات الصيام الجسدية، قد تزيد من التعب، وتؤثر على المزاج، وتسبب شعورًا بالانزعاج.

لتخفيف هذه التأثيرات، يوصي الخبراء باتباع نهج متكامل للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية طوال الشهر، يشمل:

1. التعرض للضوء الطبيعي
يُعد التعرض لأشعة الشمس أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين المزاج وتنظيم إيقاع الجسم اليومي. حتى الخروج لفترات قصيرة خلال النهار يمكن أن يساهم في تقليل أعراض الاكتئاب الموسمي.

2. الالتزام بجدول نوم منتظم
غالبًا ما يؤدي اضطراب العاطفة الموسمي إلى النوم المفرط، مما يخل بالروتين اليومي. لذلك، من المهم تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ لتقليل التعب وتحسين النشاط اليومي.

3. التواصل الاجتماعي
المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل لقاء الأسرة والأصدقاء أو الانخراط في الفعاليات المجتمعية، تساعد على مكافحة العزلة وتعزيز المرونة العاطفية.

4. الرياضة والتغذية المتوازنة

ممارسة النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، يرفع مستويات السيروتونين والدوبامين، ما يحسن المزاج.

التركيز على وجبات صحية خلال السحور والإفطار، تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، يوفر طاقة مستدامة طوال اليوم.

الترطيب الكافي ضروري لتجنب التعب وتقلبات المزاج، بينما تدعم عناصر مثل فيتامين D، وأحماض أوميغا-3، والمغنيسيوم الصحة النفسية.

5. متى يجب طلب المساعدة الطبية؟
يؤكد المختصون على ضرورة استشارة الطبيب إذا ساءت الأعراض، خصوصًا إذا تسبب الصيام بزيادة القلق أو الانزعاج. ومن الناحية الدينية، يُسمح بطلب تعديلات على الصيام عند وجود تأثير كبير على الصحة.

6. الدعم الروحي والاجتماعي
الانخراط في الممارسات الروحية، حضور التجمعات المجتمعية، والمشاركة في الوجبات العائلية يمكن أن يعزز الصحة العاطفية ويخفف من الضغوط النفسية خلال رمضان.

باختصار، من خلال الجمع بين التعرض الكافي للضوء، روتين النوم المنتظم، التغذية السليمة، النشاط الاجتماعي والدعم الروحي، يمكن للصائمين المصابين باضطراب العاطفة الموسمي إدارة أعراضهم والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية خلال الشهر الكريم. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: نأمل أن تفضي المفاوضات إلى نتائج ملموسة ولا نتبع أسلوب الحوار من أجل الحوار
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك تشارلز: سيتم اتباع الإجراءات الكاملة والعادلة للتحقيق في شبهات سوء سلوك أندرو أثناء توليه منصبه
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: نكثف عمليات تتبع الأموال الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-03-17
Lebanon24
17:11 | 2026-03-16
Lebanon24
14:23 | 2026-03-16
Lebanon24
12:51 | 2026-03-16
Lebanon24
11:49 | 2026-03-16
Lebanon24
09:30 | 2026-03-16
