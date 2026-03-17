أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج

مع حلول شهر ، يواجه الأشخاص المصابون باضطراب العاطفة الموسمي (SAD) تحديات خاصة. فقلة ساعات النهار، إلى جانب متطلبات الصيام الجسدية، قد تزيد من التعب، وتؤثر على المزاج، وتسبب شعورًا بالانزعاج.



لتخفيف هذه التأثيرات، يوصي الخبراء باتباع نهج متكامل للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية طوال الشهر، يشمل:



1. التعرض للضوء الطبيعي

يُعد التعرض لأشعة الشمس أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين المزاج وتنظيم إيقاع الجسم اليومي. حتى الخروج لفترات قصيرة خلال النهار يمكن أن يساهم في تقليل أعراض الاكتئاب الموسمي.



2. الالتزام بجدول نوم منتظم

غالبًا ما يؤدي اضطراب العاطفة الموسمي إلى النوم المفرط، مما يخل بالروتين اليومي. لذلك، من المهم تحديد مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ لتقليل التعب وتحسين النشاط اليومي.



3. التواصل الاجتماعي

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل لقاء الأسرة والأصدقاء أو الانخراط في الفعاليات المجتمعية، تساعد على مكافحة العزلة وتعزيز المرونة العاطفية.



4. الرياضة والتغذية المتوازنة



ممارسة النشاط البدني المعتدل، مثل المشي السريع، يرفع مستويات السيروتونين والدوبامين، ما يحسن المزاج.



التركيز على وجبات صحية خلال السحور والإفطار، تجمع بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، يوفر طاقة مستدامة طوال اليوم.



الترطيب الكافي ضروري لتجنب التعب وتقلبات المزاج، بينما تدعم عناصر مثل فيتامين D، وأحماض أوميغا-3، والمغنيسيوم الصحة النفسية.



5. متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يؤكد المختصون على ضرورة استشارة الطبيب إذا ساءت الأعراض، خصوصًا إذا تسبب الصيام بزيادة القلق أو الانزعاج. ومن الناحية ، يُسمح بطلب تعديلات على الصيام عند وجود تأثير كبير على الصحة.



6. الدعم الروحي والاجتماعي

الانخراط في الممارسات الروحية، حضور التجمعات المجتمعية، والمشاركة في الوجبات العائلية يمكن أن يعزز الصحة العاطفية ويخفف من الضغوط النفسية خلال رمضان.



باختصار، من خلال الجمع بين التعرض الكافي للضوء، روتين النوم المنتظم، التغذية السليمة، النشاط الاجتماعي والدعم الروحي، يمكن للصائمين المصابين باضطراب العاطفة الموسمي إدارة أعراضهم والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية خلال الشهر . (آرم نيوز)

Advertisement