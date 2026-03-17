تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

الزجاج أم الفخار؟ دراسة تكشف سرّ الشاي الصحي

Lebanon 24
17-03-2026 | 01:48
A-
A+
الزجاج أم الفخار؟ دراسة تكشف سرّ الشاي الصحي
الزجاج أم الفخار؟ دراسة تكشف سرّ الشاي الصحي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أن طريقة تحضير الشاي ونوع الإبريق المستخدم قد يؤثران بشكل ملحوظ على قيمته الصحية ومذاقه. وخلص باحثون إلى أن تحضير الشاي الأسود في أباريق مصنوعة من الزجاج أو السيليكا يساهم في تعزيز مستويات مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.
 
وشملت الدراسة اختبار خمسة أنواع من أباريق الشاي، هي: الفخار، الزجاج، الفولاذ المقاوم للصدأ، السيليكا جل، والخزف، وذلك بهدف تقييم تأثيرها على جودة الشاي الصحية والنكهة. وخلال التجارب، حضّر الباحثون 585 كوباً من الشاي باستخدام أنواع الشاي الأسود والأخضر والأولونغ، ضمن ظروف مخبرية دقيقة.
 
واعتمدت التجربة على وضع 3 غرامات من أوراق الشاي في كل إبريق، مع إضافة 125 ملليلتراً من الماء المغلي، وتركه لينقع لمدة خمس دقائق، قبل تحريكه بلطف وسكبه في أكواب مسخّنة مسبقاً بدرجة حرارة تراوحت بين 70 و80 درجة مئوية.
 
وبحسب نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تايتشونغ الوطنية في تايوان، تبيّن أن الشاي الأسود يحتوي على مستويات أعلى من مركبات “الكاتيشين”، وهي مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف، متفوقاً بذلك على الشاي الأخضر الذي يُنظر إليه عادةً كخيار أكثر صحية.
 
كما أظهرت النتائج أن الأباريق الخزفية سجلت أدنى تقييم من حيث النكهة وتركيز مضادات الأكسدة، إضافة إلى فقدانها الحرارة بسرعة أكبر. في المقابل، حازت الأباريق الفخارية على أعلى تقييم من حيث الطعم، تلتها الأباريق الزجاجية، ثم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
 
وتسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية اختيار أدوات تحضير الشاي، ليس فقط لتحسين النكهة، بل أيضاً لتعزيز فوائده الصحية.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-17
Lebanon24
17:11 | 2026-03-16
Lebanon24
14:23 | 2026-03-16
Lebanon24
12:51 | 2026-03-16
Lebanon24
11:49 | 2026-03-16
Lebanon24
09:30 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24