تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم
Lebanon 24
17-03-2026
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة علمية أمريكية استمرت لعقدين من الزمن أن تناول التوت الأزرق البري يعزز بشكل ملحوظ صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.
راجع العلماء خلال الدراسة بيانات تم جمعها على مدى عقدين، تتعلق بفوائد التوت الأزرق البري والتوت المزروع على الصحة، ولاحظوا أن
التوت البري
غنيّ بالعناصر الغذائية بشكل خاص، فمقارنة بالتوت المزروع، يحتوي التوت البري على ضعف كمية مضادات الأكسدة تقريبا، و72% ألياف أكثر، وثلث كمية الأنثوسيانين الإضافية - وهي مركبات نباتية تحمي الأوعية الدموية وتقلل الالتهابات في الجسم.
في التجارب، وجد العلماء أن الاستهلاك المنتظم للتوت البري الأزرق يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية - وهي طبقة رقيقة من الخلايا تُبطّن الأوعية الدموية، وتُعد صحة هذه البطانة مسؤولة بشكل كبير عن
الدورة
الدموية الطبيعية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن التوت البري يؤثر إيجابا على تكوين البكتيريا النافعة في الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي.
وينصح الخبراء بتناول نصف كوب إلى كوب كامل من التوت الأزرق البري يوميا للحصول على الفوائد المرجوة، سواء كان طازجا أو مجمدا أو مجففا، حيث تحافظ طرق المعالجة هذه على معظم المركبات النشطة بيولوجيا في ثماره.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن التوت الأزرق يعتبر من الأغذية المهمة للصحة لاحتوائه على نسب ممتازة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحارب الالتهابات. (روسيا اليوم)
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق يوميًا
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
جرعة الصباح "المعجزة".. 4 مكونات تحمي الخلايا من السرطان
4 فوائد مذهلة للأناناس لصحة الهضم والقلب والالتهاب!
إصابة شخص بالسلالة الأخطر من "جدري القرود" في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس
أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟
فيتامينات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.. اليكم ابرزها
الزجاج أم الفخار؟ دراسة تكشف سرّ الشاي الصحي
أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:21 | 2026-03-17
إصابة شخص بالسلالة الأخطر من "جدري القرود" في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس
05:20 | 2026-03-17
أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟
05:07 | 2026-03-17
فيتامينات يفضل عدم تناولها على معدة فارغة.. اليكم ابرزها
01:48 | 2026-03-17
الزجاج أم الفخار؟ دراسة تكشف سرّ الشاي الصحي
00:00 | 2026-03-17
أثناء الصيام.. اتبع هذه الأساليب العملية للتغلب على تقلب المزاج
17:11 | 2026-03-16
خطوات عملية لتفادي آلام الرقبة الناتجة عن حقيبة الكتف.. اتبعها!
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24