تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل تزيد المعكرونة الوزن؟ إليكم الحقيقة

Lebanon 24
18-03-2026 | 01:54
A-
A+
هل تزيد المعكرونة الوزن؟ إليكم الحقيقة
هل تزيد المعكرونة الوزن؟ إليكم الحقيقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ان طبق المعكرونة البسيط يُعد من أكثر الأطعمة المريحة، إلا أنه كثيرًا ما يُساء فهمه عند الحديث عن التغذية الصحية.

فعلى مدار سنوات، ارتبطت المعكرونة بالكربوهيدرات المسببة للانتفاخ وزيادة الوزن، لكنها في الواقع يمكن أن تكون جزءًا من وجبة متوازنة إذا تم اختيار المكونات بشكل مناسب.

فالمعكرونة تُعد مصدرًا رئيسًا للكربوهيدرات، التي يحولها الجسم إلى طاقة لتغذية الدماغ والعضلات ودعم نموهما.

المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل توفر الألياف، بينما تمنح البدائل الحديثة مثل العدس والحمص مزيدًا من البروتين.

يمكن دمج المعكرونة مع الخضراوات، والبروتينات قليلة الدهون، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات لتكوين وجبة متوازنة ومشبعة.

 القمح الكامل مقابل الأبيض

المعكرونة البيضاء: مصنوعة من القمح المكرر، منخفضة الألياف، وغنية بالكربوهيدرات الأساسية.

معكرونة القمح الكامل: تحتفظ بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يساعد على الشعور بالشبع واستقرار مستويات السكر في الدم.

السعرات والدهون: المكونات الخارجية هي ما يصنع الفارق.
المعكرونة الجافة قليلة الدهون، فيما تحتوي معكرونة البيض الطازجة على نسبة أعلى قليلًا؛ بسبب البيض. معظم السعرات في أطباق المعكرونة تأتي من الصلصات والإضافات مثل الجبن والزبدة، لذا يوصى باستخدام صلصات الطماطم، والخضراوات، والبروتينات الخالية من الدهون للحفاظ على وجبة أخف ومغذية.

التحكم بالحصة الغذائية لمراقبة الوزن
الكمية الموصى بها للبالغين حوالي 75 غرامًا من المعكرونة الجافة لكل شخص، والتي تنضج لتصبح نحو 180-200 غرام.

تناول المعكرونة مع البروتين والألياف يبطئ الهضم ويطيل الشعور بالشبع، وهو مفتاح لجعل المعكرونة جزءًا من خطة إنقاص الوزن.(إرم نيوز)

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24