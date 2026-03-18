من بينها جراحة القلب المفتوح.. إجراءات طبية يخشاها الأطباء قبل المرضى

Lebanon 24
18-03-2026 | 05:50
من بينها جراحة القلب المفتوح.. إجراءات طبية يخشاها الأطباء قبل المرضى
ينصب تركيز المريض على الجراحة نفسها، بينما تكشف التجربة الفعلية أن رحلة ما بعد العملية هي التي تحمل الجزء الأكبر من التحدي.

وهذا تحديداً ما يُلقي الضوء عليه الدكتور دين إيغيت، استشاري طب الرعاية الأولية، الذي طلبت منه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ترتيب أكثر الإجراءات الطبية إيلاماً حول العالم، بهدف مساعدة المرضى على معرفة ما ينتظرهم وكيف يتعاملون معه.
 
خزعة نخاع العظم

تُجرى خزعة نخاع العظم لأحد سببين، إما جمع الخلايا الجذعية للتبرع، أو اختبار وجود خلايا سرطانية، ونخاع العظم هو النسيج الإسفنجي داخل بعض العظام، المسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

يُجرى هذا الإجراء تحت تخدير موضعي أو كلي، إذ تدخل إبرة في عظمة الحوض لسحب سائل النخاع.

البزل القطني
يُصنف هذا الإجراء ضمن الأكثر رهبة، لأنه يستلزم أن يكون المريض واعياً تماماً، تدخل إبرة ببطء في أسفل الظهر بين فقرات العمود الفقري، وعادة ما يشعر المريض بضغط وتنميل بعد لحظات قليلة من الإدخال.

جراحة القلب المفتوح
تُعد جراحة القلب المفتوح من أكثر العمليات تطفلاً على الجسم، إذ يُشق الصدر لفتح القفص الصدري والوصول إلى القلب والرئتين، تحت التخدير العام، تُقطع عظمة القص وتُثبت لاحقاً بأسلاك من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يستغرق التئام عظمة القص وحدها نحو 12 أسبوعاً، وفي هذه الأثناء، تُشكل حركات بسيطة كالسعال والتنفس العميق وتغيير وضعية الجسم مصادر ألم حقيقية.

استبدال الركبة الكلي
يختلف مستوى الألم بعد استبدال الركبة الكلي من شخص لآخر، لكن متطلبات إعادة التأهيل الشاقة تجعله في مقدمة قوائم الإجراءات الأكثر إيلاماً.

 تُجرى العملية لمعالجة تآكل الغضروف الناتج عن الإصابات أو التهاب المفاصل، حيث تُستبدل نهاية عظمة الفخذ وبداية عظمة الساق بأجزاء معدنية وبلاستيكية مثبتة بالمسامير.

تنظير الرحم
يدخل جهاز دقيق شبيه بالمنظار عبر عنق الرحم لفحص الجدار الداخلي للرحم، وتشخيص أو علاج مشكلات كالأورام الليفية والنزيف وحالات الإجهاض المتكرر.
 
