تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الأمعاء قد تكون سببا في فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر.. علماء يكشفون
Lebanon 24
19-03-2026
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الأبحاث إلى أن تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر قد لا يكون مرتبطا بالدماغ فحسب، بل وبعمليات بيولوجية تحدث في الأمعاء.
وأظهرت تجارب على الفئران، نُشرت نتائجها في مجلة Nature، أن الجهاز الهضمي المُسن يُنتج جزيئات خاصة تضعف نشاط مسار عصبي رئيسي يربط الأمعاء بالدماغ، مما يؤدي إلى التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.
وأظهرت التجارب أن الجهاز الهضمي المُسنّ ينتج جزيئات تثبط نشاط العصب المبهم الذي يربط الأعضاء الداخلية بالدماغ، وهو مسؤول عن استقبال الإشارات الداخلية للجسم والإدراك الحشوي. ومع التقدم في العمر يتغير تكوين الميكروبيوم.
وفي سياق التجارب تم زرع ميكروبيوم فئران مُسنة في فئران شابة، فتدهورت مؤشراتها الإدراكية إلى مستوى الفئران المُسنة. وقد أدى العلاج بالمضادات الحيوية إلى عودة المؤشرات إلى طبيعتها. أما الفئران الخالية من الميكروبيوم، فأصبحت لديها عملية التدهور الإدراكي المرتبط بالعمر تجري بشكل أبطأ.
افترض الباحثون أن البكتيريا المسماة Parabacteroides goldsteinii يمكن أن تكون مسببا لهذا الأمر، بينما لم يستبعدوا دور ميكروبات أخرى في ذلك. وتنتج هذه البكتيريا أحماضا دهنية متوسطة السلسلة، والتي تقوم بتنشيط خلايا مناعية في الأمعاء. وتفرز هذه الخلايا جزيئا التهابيّا يُسمى إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) يعطل عمل الخلايا العصبية للعصب المبهم المتجهة إلى الحُصين (مركز الذاكرة).
وفي التجارب التي أجريت على الفئران تمكن الباحثون من عكس اضطرابات الذاكرة لدى الفئران باستخدام ما يلي:
• المضادات الحيوية بغرض استنزاف الميكروبيوم.
• عاثية بكتيرية (فيروس) تستهدف بكتيريا P. goldsteinii تحديدا.
• تحفيز العصب المبهم بواسطة هرمون كوليسيستوكينين (CCK) أو بأدوية مثل "أوزيمبيك" .
وأُجريت هذه الدراسة على الفئران، لكنها تشير إلى تشابه في العمليات لدى البشر. وصار تحفيز العصب المبهم يُستخدم حاليا عند علاج الصرع والسكتة الدماغية، ويلاحظ المرضى تحسنا في قدراتهم الإدراكية. وهناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات للبحث عن روابط الأمعاء مع الخرف والأمراض العصبية التنكسية. (روسيا اليوم)
Advertisement
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
Lebanon 24
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
19/03/2026 14:10:30
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
19/03/2026 14:10:30
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
19/03/2026 14:10:30
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
19/03/2026 14:10:30
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
Lebanon 24
كوب حليب يوميا قد يحدّ من خطر السكتة الدماغية
04:50 | 2026-03-19
19/03/2026 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السكتة الدماغية.. هل يؤثر مكان السكن على فرص التعافي؟
Lebanon 24
بعد السكتة الدماغية.. هل يؤثر مكان السكن على فرص التعافي؟
03:02 | 2026-03-19
19/03/2026 03:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
Lebanon 24
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
00:00 | 2026-03-19
19/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف فوائد الخس لصحة القلب والهضم
Lebanon 24
اكتشف فوائد الخس لصحة القلب والهضم
16:03 | 2026-03-18
18/03/2026 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح غذائية لدعم التركيز والقدرة الذهنية
Lebanon 24
نصائح غذائية لدعم التركيز والقدرة الذهنية
13:00 | 2026-03-18
18/03/2026 01:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
Lebanon 24
وئام وهاب يتحدث عمّا سيحصل بعد العيد!
12:31 | 2026-03-18
18/03/2026 12:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
17:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
19/03/2026 14:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24