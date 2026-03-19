تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

الأمعاء قد تكون سببا في فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر.. علماء يكشفون

Lebanon 24
19-03-2026 | 05:41
A-
A+
الأمعاء قد تكون سببا في فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر.. علماء يكشفون
الأمعاء قد تكون سببا في فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر.. علماء يكشفون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير الأبحاث إلى أن تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر قد لا يكون مرتبطا بالدماغ فحسب، بل وبعمليات بيولوجية تحدث في الأمعاء. 
 
وأظهرت تجارب على الفئران، نُشرت نتائجها في مجلة Nature، أن الجهاز الهضمي المُسن يُنتج جزيئات خاصة تضعف نشاط مسار عصبي رئيسي يربط الأمعاء بالدماغ، مما يؤدي إلى التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

وأظهرت التجارب أن الجهاز الهضمي المُسنّ ينتج جزيئات تثبط نشاط العصب المبهم الذي يربط الأعضاء الداخلية بالدماغ، وهو مسؤول عن استقبال الإشارات الداخلية للجسم والإدراك الحشوي. ومع التقدم في العمر يتغير تكوين الميكروبيوم.

وفي سياق التجارب تم زرع ميكروبيوم فئران مُسنة في فئران شابة، فتدهورت مؤشراتها الإدراكية إلى مستوى الفئران المُسنة. وقد أدى العلاج بالمضادات الحيوية إلى عودة المؤشرات إلى طبيعتها. أما الفئران الخالية من الميكروبيوم، فأصبحت لديها عملية التدهور الإدراكي المرتبط بالعمر تجري بشكل أبطأ.
 
افترض الباحثون أن البكتيريا المسماة Parabacteroides goldsteinii يمكن أن تكون مسببا لهذا الأمر، بينما لم يستبعدوا دور ميكروبات أخرى في ذلك. وتنتج هذه البكتيريا أحماضا دهنية متوسطة السلسلة، والتي تقوم بتنشيط خلايا مناعية في الأمعاء. وتفرز هذه الخلايا جزيئا التهابيّا يُسمى إنترلوكين-1 بيتا (IL-1β) يعطل عمل الخلايا العصبية للعصب المبهم المتجهة إلى الحُصين (مركز الذاكرة).

وفي التجارب التي أجريت على الفئران  تمكن الباحثون من عكس اضطرابات الذاكرة لدى الفئران باستخدام ما يلي:
• المضادات الحيوية بغرض استنزاف الميكروبيوم.
• عاثية بكتيرية (فيروس) تستهدف بكتيريا P. goldsteinii تحديدا.
• تحفيز العصب المبهم بواسطة هرمون كوليسيستوكينين (CCK) أو بأدوية مثل "أوزيمبيك" .

وأُجريت هذه الدراسة على الفئران، لكنها تشير إلى تشابه في العمليات لدى البشر. وصار تحفيز العصب المبهم يُستخدم حاليا عند علاج الصرع والسكتة الدماغية، ويلاحظ المرضى تحسنا في قدراتهم الإدراكية. وهناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات للبحث عن روابط الأمعاء مع الخرف والأمراض العصبية التنكسية. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يعاني ترامب من فقدان ذاكرة؟
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 14:10:30 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

الخال

روبيو

بالدم

فيروس

العلا

روبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-03-19
Lebanon24
03:02 | 2026-03-19
Lebanon24
00:00 | 2026-03-19
Lebanon24
16:03 | 2026-03-18
Lebanon24
13:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24