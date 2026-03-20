صحة

فوائد المغنيسيوم على جودة النوم

Lebanon 24
20-03-2026 | 00:00
فوائد المغنيسيوم على جودة النوم
فوائد المغنيسيوم على جودة النوم
بات المغنيسيوم من المكملات الشائعة لتحسين جودة النوم، لكن خبراء طبيين يؤكدون أنه ليس حلاً سريعاً، ويحتاج إلى استخدام منتظم، خاصة لدى من يعانون من نقص فيه.

وأوضح الخبراء من موقع «Verywell Health» أن التحسن في النوم قد يظهر خلال فترة تتراوح بين 20 يوماً و8 أسابيع من الاستخدام اليومي.

ويعمل المغنيسيوم بشكل غير مباشر على النوم، إذ يساعد على تهدئة الجسم وتقليل التوتر، مما يعزز الاسترخاء وجودة النوم، مقارنة بالميلاتونين الذي يؤثر مباشرة على عملية الاستغراق في النوم. ويستفيد من المغنيسيوم بشكل أكبر الأشخاص الذين يعانون من القلق أو التوتر المزمن أو متلازمة تململ الساقين.

وينصح الأطباء بعدم تجاوز الجرعة اليومية 350 ملغ للبالغين، مع التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل الجمع بين المكملات، مثل دمجه مع «إل-ثيانين»، لتعزيز تأثيره المهدئ.

 
