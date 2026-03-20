تقنية جديدة.. دواء مضاد للشيخوخة قد يساعد في استعادة خلايا الأعضاء وأنظمة جسم الإنسان

أعلنت نائبة مدير معهد الطب والتقنيات الطبية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية داريا بودشينينوفا ان تقنية إعادة البرمجة الجزئية، يمكن أن تساعد في استعادة خلايا الأعضاء وأنظمة جسم الإنسان.ولفتت إلى أن تلك التقنية يقوم عليها أول عقار في العالم لمكافحة الشيخوخة "ER-100".ويفتح ذلك إمكانيات لتطوير أدوية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالعمر.يذكر أن عقار ER-100 هو دواء تجريبي لشركة التكنولوجيا الحيوية Life Biosciences، سيتم اختباره على البشر لأول مرة، كما أفادت قبل بضعة أيام.وقالت بودشينينوفا إن تأثير ER-100 يهدف إلى استعادة الخلايا المتقدمة في السن أو التالفة. ويؤثر الدواء على الجينوم اللاجيني، مما يؤدي إلى إعادة برمجة جزئية للخلايا، الأمر الذي يسمح بإعادتها إلى حالة وظيفية أكثر شبابا دون تغيير تسلسل . وعلى المدى ، يمكن تكييف تقنية إعادة البرمجة الجزئية مع استعادة خلايا الأعضاء والأنظمة المختلفة، مما يتيح إمكانيات لتطوير أدوية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالعمر".وبحسب الخبيرة، فإن الشركة المطورة لـER-100 تدرس تطبيق التكنولوجيا لعلاج أمراض الشيخوخة الأخرى. وأحد هذه الأدوية هو ER-300 الذي يتم تطويره لعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وقد أظهر في مرحلة الدراسات قبل السريرية على الفئران والرئيسيات انخفاضا في مستويات إنزيمات الكبد والدهون، وكذلك انخفاضا في نشاط العملية المرضية.وأوضحت بودشينينوفا أن التقنية المبتكرة، على عكس إعادة البرمجة الكاملة التي قد تؤدي إلى فقدان الهوية الخلوية، تحافظ على تمايز الخلايا مع تجديد شبابها.وقد انتقلت الشركة المطورة للدواء بالفعل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث ستختبر فعالية الدواء للمرضى الذين يعانون من اعتلال العصب البصري والمياه الزرقاء أو الغلوكوما.(روسيا اليوم)