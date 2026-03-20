Advertisement

صحة

تقنية جديدة.. دواء مضاد للشيخوخة قد يساعد في استعادة خلايا الأعضاء وأنظمة جسم الإنسان

Lebanon 24
20-03-2026 | 05:25
تقنية جديدة.. دواء مضاد للشيخوخة قد يساعد في استعادة خلايا الأعضاء وأنظمة جسم الإنسان
أعلنت نائبة مدير معهد الطب والتقنيات الطبية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية داريا بودشينينوفا ان تقنية إعادة البرمجة الجزئية، يمكن أن تساعد في استعادة خلايا الأعضاء وأنظمة جسم الإنسان.

ولفتت إلى أن تلك التقنية يقوم عليها أول عقار في العالم لمكافحة الشيخوخة "ER-100".

ويفتح ذلك إمكانيات لتطوير أدوية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالعمر.

يذكر أن عقار ER-100 هو دواء تجريبي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Life Biosciences،  سيتم اختباره على البشر لأول مرة، كما أفادت وسائل الإعلام قبل بضعة أيام.

وقالت بودشينينوفا  إن تأثير ER-100  يهدف إلى استعادة الخلايا المتقدمة في السن أو التالفة. ويؤثر الدواء على الجينوم اللاجيني، مما يؤدي إلى إعادة برمجة جزئية للخلايا، الأمر الذي يسمح بإعادتها إلى حالة وظيفية أكثر شبابا دون تغيير تسلسل الحمض النووي. وعلى المدى الطويل، يمكن تكييف تقنية إعادة البرمجة الجزئية مع استعادة خلايا الأعضاء والأنظمة المختلفة، مما يتيح إمكانيات لتطوير أدوية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالعمر".

وبحسب الخبيرة، فإن الشركة المطورة لـER-100 تدرس تطبيق التكنولوجيا لعلاج أمراض الشيخوخة الأخرى. وأحد هذه الأدوية هو ER-300 الذي يتم تطويره لعلاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وقد أظهر في مرحلة الدراسات قبل السريرية على الفئران والرئيسيات انخفاضا في مستويات إنزيمات الكبد والدهون، وكذلك انخفاضا في نشاط العملية المرضية.

وأوضحت بودشينينوفا أن التقنية المبتكرة، على عكس إعادة البرمجة الكاملة التي قد تؤدي إلى فقدان الهوية الخلوية، تحافظ على تمايز الخلايا مع تجديد شبابها.

وقد انتقلت الشركة المطورة للدواء بالفعل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث ستختبر فعالية الدواء للمرضى الذين يعانون من اعتلال العصب البصري والمياه الزرقاء أو الغلوكوما.(روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام ألماني: تعليق العمليات بمطار "كولونيا بون" إثر عطل تقني في أنظمة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء قبرصية: فرنسا تخطط لإرسال أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة إلى قبرص
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ريابكوف: ظهور صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان سيؤدي حتماً لإجراءات عسكرية - تقنية مضادة من قبل موسكو
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 12:47:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الحمض النووي

روسيا اليوم

الأمريكية

الرئيسي

الطويل

الكحول

أمريكي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:05 | 2026-03-20
Lebanon24
00:00 | 2026-03-20
Lebanon24
17:17 | 2026-03-19
Lebanon24
10:00 | 2026-03-19
Lebanon24
08:38 | 2026-03-19
Lebanon24
05:41 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
