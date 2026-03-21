تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
دراسة حديثة تقلب نصائح الدايت الشائعة.. تقليل "الأطعمة الحلوة" لا يحسن الصحة
Lebanon 24
21-03-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية جديدة أن خفض الأطعمة ذات المذاق الحلو لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل الرغبة في السكر أو تحسين الصحة، في نتيجة قد تعيد النظر في كثير من النصائح الغذائية الشائعة.
وفي تجربة سريرية استمرت 6 أشهر، قسّم الباحثون 180 مشاركاً إلى ثلاث مجموعات، الأولى خضعت لنظام غذائي مرتفع الحلاوة في الطعم، والثانية خضعت نظام منخفض الحلاوة، فيما خضعت الثالثة لنظام متوسط، بحسب موقع ScienceDaily العلمي.
وأظهرت النتائج أن تفضيل الطعم الحلو لم يتغير لدى أي مجموعة، كما لم تسجل فروق تُذكر في الوزن أو مؤشرات
السكري
أو مخاطر أمراض القلب. فيما لوحظ لاحقا أن كثيراً من المشاركين عادوا تدريجياً إلى عاداتهم الغذائية السابقة.
وتشير الدراسة إلى نقطة مهمة، وهي أن المشكلة الصحية لا تكمن في الإحساس بالحلاوة، بل في كمية السكر والسعرات الحرارية، فبعض الأطعمة غير الحلوة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر، في حين أن الفواكه ومنتجات الألبان تكون حلوة الطعم لكنها قد تحمل فوائد غذائية.
ويقول الباحثون إن التوصيات الصحية التي تركز فقط على تقليل الأطعمة الحلوة قد تكون مضللة أو غير كافية. وبدلاً من ذلك، ينبغي التركيز على تقليل استهلاك السكر المضاف وخفض السعرات الحرارية العالية وتحسين جودة
النظام الغذائي
بشكل عام
.
لماذا لا تختفي الرغبة في السكر؟
وتشير النتائج إلى أن حب الطعم الحلو قد يكون فطرياً لدى الإنسان ولا يتغير بسهولة حتى مع تعديل النظام الغذائي، وهذا يفسر لماذا فشلت محاولات “كسر الإدمان على السكر” عبر تقليل الحلاوة فقط.
ولذلك، وبدلاً من الامتناع التام عن كل ما هو حلو، ينصح الخبراء باختيار مصادر حلوة صحية مثل الفواكه، وتقليل الحلويات المصنعة والمشروبات السكرية، والانتباه لإجمالي السعرات اليومية.
وتشير هذه الدراسة إلى أن الطريق نحو صحة أفضل لا يمر عبر “مقاطعة الطعم الحلو”، بل عبر إدارة كمية السكر وجودة الغذاء بشكل أذكى وأكثر توازناً.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24