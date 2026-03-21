تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.. ركزوا على الكينوا
Lebanon 24
21-03-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد الكينوا من الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، وتشير دراسات حديثة إلى أن تناولها بانتظام قد يسهم في خفض ضغط
الدم
ودعم صحة القلب
بشكل عام
، خاصة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.
وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، فإن الكينوا تحتوي على مجموعة من العناصر التي تساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.
وتتميز الكينوا باحتوائها على عناصر غذائية مهمة، من أبرزها الألياف التي تساعد في خفض
الكوليسترول
الضار (LDL)، ما ينعكس إيجاباً على صحة الأوعية الدموية. وكذلك المغنيسيوم الذي يسهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، والبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم وخفض الضغط.
وإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على دهون صحية غير مشبعة تدعم وظائف القلب وتنظيم الضغط، وبيتا-غلوكان وهو نوع من الألياف ارتبط بخفض الكوليسترول وضغط الدم.
وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول منتجات تحتوي على الكينوا يومياً لمدة 30 يوماً أدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم لدى البالغين.
ولا يقتصر تأثير الكينوا على ضغط الدم فقط، بل تمتد فوائدها لتشمل خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار، وتقليل الوزن ومحيط الخصر، وخفض مستويات الإنسولين في الدم، إضافة إلى تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي.. وهي عوامل جميعها ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
طرق سهلة للاستفادة
تتميز الكينوا بسهولة تحضيرها، إذ تُطهى خلال نحو 15 دقيقة، ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق، مثل إضافتها إلى السلطات أو استخدامها في أطباق الحبوب مع الخضار والبروتين، وكذلك يمكن إدخالها في الشوربات واليخنات، أو تناولها في وجبات الإفطار مع الفواكه والمكسرات، أو استبدال
الأرز
أو البطاطا بها كطبق جانبي.
إلى جانب تناول الكينوا، ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي يشمل الإكثار من الخضروات والفواكه، واختيار الحبوب الكاملة بدلاً من المكررة، وتقليل الملح والسكريات والدهون المشبعة، مع ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب التدخين.
والخلاصة أن إدراج الكينوا ضمن
النظام الغذائي
اليومي قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم، خاصة عند دمجها مع نمط حياة صحي ومتوازن.
Advertisement
النظام الغذائي
الكوليسترول
بشكل عام
30 يوما
الرياض
السكري
الأرز
رياض
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24