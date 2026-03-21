|
صحة

لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد

21-03-2026 | 17:00
لتعويض السوائل وتعزيز المناعة.. مشروبات مفيدة في الأعياد
بعد انتهاء شهر رمضان وفي أيام العيد، يكون الجسم بحاجة لاستعادة توازنه الغذائي تدريجياً، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام. 

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار المشروبات المناسبة يلعب دوراً محورياً في دعم الهضم، وتعويض السوائل، وتعزيز الطاقة بطريقة صحية.

ويأتي الماء في المرتبة الأولى، إذ يُنصح بشرب كميات كافية منه على مدار اليوم لتعويض الجفاف. كذلك، يُعد الماء المنقوع بشرائح الليمون والنعناع خياراً مثالياً، لما يحتويه من عناصر تساعد على تنشيط الجسم وتحسين الهضم.

أيضاً، فإن العصائر الطازجة، مثل عصير البرتقال أو الرمان، توفر جرعة مهمة من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين C، الذي يعزز المناعة بعد فترة الصيام. في الوقت نفسه، يُفضل تجنب العصائر الصناعية الغنية بالسكر، واستبدالها بخيارات طبيعية.

وبعد تناول وجبات العيد الدسمة، تبرز أهمية مشروبات مثل الزنجبيل أو اليانسون، التي تساهم في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ، كما أن الشاي الأخضر يُعد خياراً جيداً لدعم عملية الهضم بفضل مضادات الأكسدة.

في المقابل، يحذر اختصاصيون من الإكثار من المشروبات الغازية والمحلاة خلال العيد، لما تسببه من اضطرابات في الجهاز الهضمي وارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.
مواضيع ذات صلة
8 فواكه تعزز صحة القلب والأمعاء وتدعم المناعة
لتعزيز المناعة في فصل الشتاء.. إليكم أفضل التوابل
7 مشروبات تعزز صحة الدماغ والذاكرة
القهوة… مفيدة أم ضارة؟ دراسة تجيب
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-21
Lebanon24
11:31 | 2026-03-21
Lebanon24
10:00 | 2026-03-21
Lebanon24
08:58 | 2026-03-21
Lebanon24
05:00 | 2026-03-21
Lebanon24
04:00 | 2026-03-21
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
