عوامل تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء.. ما هي؟
كشفت دراسة طبية حديثة أن الالتهابات المزمنة وتراكم الدهون في الجسم تزيد خطر الوفاة المبكرة عند النساء بعد فترة انقطاع الطمث.
وقام العلماء خلال الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 7800 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، وأظهرت الأبحاث أن تحسن مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية، وفق مقياسي "Life’s Essential 8" و"Life’s Crucial 9 "، ارتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة لدى النساء لأي سبب كان، وخاصة أمراض القلب.
وأظهر تحليل إضافي أن جزءا من هذه العلاقة يُعزى إلى مستويات الدهون والالتهابات الجهازية في الجسم، فبعد انقطاع الطمث، تعاني النساء غالبا من إعادة توزيع للدهون، خاصة في منطقة البطن، مما قد يزيد من العمليات الالتهابية ويرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي، وبالتالي يرتفع خطر الوفاة المبكرة.
وأكد الباحثون أن النتائج تسلط الضوء على أهمية التحكم بعوامل نمط الحياة، مثل
النظام الغذائي
، والنشاط البدني، والنوم، والإقلاع عن التدخين، فالحفاظ على صحة القلب والتمثيل الغذائي بعد انقطاع الطمث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط العمر المتوقع لدى النساء. (روسيا اليوم)
صحة
