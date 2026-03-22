بين الفوائد والمخاطر… ماذا يقول العلم عن الصيام المتقطع؟

أصبح الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة الغذائية انتشارًا في السنوات الأخيرة، حيث يعتمد على تنظيم أوقات تناول الطعام بدلاً من التركيز فقط على نوعيته. ويشير خبراء التغذية إلى أن هذا النظام قد يساعد في إنقاص الوزن وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بـالسكري من النوع الثاني.كما أظهرت بعض الدراسات أن الصيام المتقطع قد يدعم صحة القلب ويقلل من الالتهابات، بالإضافة إلى دوره المحتمل في تحسين وظائف الدماغ. ومع ذلك، يؤكد المختصون أن نتائجه تختلف من شخص لآخر، ولا يُعد مناسبًا للجميع، خاصة الحوامل أو من يعانون من أمراض مزمنة دون استشارة طبية.وينصح الخبراء باتباع الصيام المتقطع بشكل متوازن، مع الحفاظ على نظام غذائي صحي وشرب كميات كافية من الماء، لتجنب أي آثار سلبية محتملة.