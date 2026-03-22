15
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
Advertisement
صحة
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
Lebanon 24
22-03-2026
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد القلب والشرايين من أهم أعضاء الجسم، فهما مسؤولان عن ضخ
الدم
وتوصيل الأوكسجين والمواد الغذائية لكل الخلايا. للحفاظ على صحة القلب والشرايين:
اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الدهون المشبعة والسكريات الزائدة.
ممارسة الرياضة بانتظام: المشي، السباحة أو ركوب الدراجة يوميًا لمدة 30 دقيقة يقلل من خطر أمراض القلب.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من تصلب الشرايين ويضاعف احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية.
التحكم في
ضغط الدم والكوليسترول: الفحص الدوري يساعد على اكتشاف أي ارتفاع مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تقليل التوتر النفسي: التوتر المزمن يرفع ضغط الدم ويضعف القلب، لذا ممارسة التأمل والتنفس العميق مفيدة.
اتباع هذه النصائح البسيطة يضمن قلبًا قويًا وشرايين صحية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
Advertisement
Advertisement
