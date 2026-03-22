5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك

يُعد القلب والشرايين من أهم أعضاء الجسم، فهما مسؤولان عن ضخ وتوصيل الأوكسجين والمواد الغذائية لكل الخلايا. للحفاظ على صحة القلب والشرايين:اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الدهون المشبعة والسكريات الزائدة.ممارسة الرياضة بانتظام: المشي، السباحة أو ركوب الدراجة يوميًا لمدة 30 دقيقة يقلل من خطر أمراض القلب.الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من تصلب الشرايين ويضاعف احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية.ضغط الدم والكوليسترول: الفحص الدوري يساعد على اكتشاف أي ارتفاع مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.تقليل التوتر النفسي: التوتر المزمن يرفع ضغط الدم ويضعف القلب، لذا ممارسة التأمل والتنفس العميق مفيدة.اتباع هذه النصائح البسيطة يضمن قلبًا قويًا وشرايين صحية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.