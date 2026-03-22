صحة

5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك

Lebanon 24
22-03-2026 | 16:08
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
يُعد القلب والشرايين من أهم أعضاء الجسم، فهما مسؤولان عن ضخ الدم وتوصيل الأوكسجين والمواد الغذائية لكل الخلايا. للحفاظ على صحة القلب والشرايين:

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضار والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الدهون المشبعة والسكريات الزائدة.
ممارسة الرياضة بانتظام: المشي، السباحة أو ركوب الدراجة يوميًا لمدة 30 دقيقة يقلل من خطر أمراض القلب.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من تصلب الشرايين ويضاعف احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية.
التحكم في ضغط الدم والكوليسترول: الفحص الدوري يساعد على اكتشاف أي ارتفاع مبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تقليل التوتر النفسي: التوتر المزمن يرفع ضغط الدم ويضعف القلب، لذا ممارسة التأمل والتنفس العميق مفيدة.

اتباع هذه النصائح البسيطة يضمن قلبًا قويًا وشرايين صحية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
