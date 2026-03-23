تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة

Lebanon 24
23-03-2026 | 00:55
A-
A+
فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعرف الحديد بدوره الأساسي في تكوين الدم والحفاظ على مستويات الطاقة، وغالباً ما يرتبط بمصادر حيوانية مثل اللحوم. لكن المفاجأة أن بعض الفواكه، خاصة المجففة، تحتوي أيضاً على نسب جيدة من هذا المعدن المهم.

وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، فإن الفواكه توفر ما يُعرف ب"الحديد غير الهيمي"، وهو نوع نباتي أقل امتصاصاً من الحيواني، لكنه يظل مفيداً للصحة، خاصة عند تناوله مع فيتامين C.. وإليك 6 من أفضل الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من الحديد..
المشمش المجفف
يُعد من أفضل المصادر، حيث يحتوي نصف كوب على نحو 2.1 ملغ من الحديد، إضافة إلى الألياف التي تعزز الشبع وسهولة إضافته إلى الشوفان أو الحبوب.

الخوخ المجفف
يوفر نصف كوب حوالي 3.3 ملغ من الحديد، وهو من أعلى المصادر بين الفواكه، كما يتميز بغناه بفيتامين C الذي يحسن امتصاص الحديد إضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

التوت البري
يحتوي نصف كوب على نحو 1.3 ملغ من الحديد، ويتميز بمضادات الأكسدة ومركبات نباتية تقلل الالتهاب.

التين المجفف
يوفر نصف كوب حوالي 1.5 ملغ من الحديد، إضافة إلى الكالسيوم والفوسفور لدعم العظام، لكن يُنصح بالاعتدال، لأن الكالسيوم قد يقلل امتصاص الحديد.

الزبيب
يحتوي نصف كوب على نحو 1.4 ملغ من الحديد، ويُعد خياراً سريعاً للطاقة، كما يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

الكرز الحامض
يحتوي نصف كوب على نحو 0.5 ملغ من الحديد، ورغم أن نسبته أقل، فإنه غني بمضادات الأكسدة ومركبات تقلل الالتهاب.

كيف تحسن امتصاص الحديد؟
لزيادة استفادة الجسم من الحديد النباتي، ينصح الخبراء بتناول الفواكه مع مصادر فيتامين C، وتجنب الإفراط في الكالسيوم أثناء نفس الوجبة. وبالنسبة للاحتياجات اليومية من الحديد، فهي تختلف حسب العمر والجنس، حيث يوصي للنساء بتناول 18 ملغ يومياً (أعلى خلال الحمل)، وللرجال بنحو 8 ملغ يومياً، فيما قد يحتاج النباتيون لكميات أكبر.

ورغم أن الفواكه ليست المصدر الأول للحديد، فإن إدخالها في النظام الغذائي، خاصة المجففة منها، يمكن أن يساهم في دعم مستويات الطاقة وصحة الدم، إلى جانب نظام غذائي متوازن.
النظام الغذائي

التوت البري

توت ⚔️

الشوف

الخوخ

حسن ا

كوين

ساسي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-23
Lebanon24
04:04 | 2026-03-23
Lebanon24
01:59 | 2026-03-23
Lebanon24
00:00 | 2026-03-23
Lebanon24
16:08 | 2026-03-22
Lebanon24
13:22 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24