تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
وجبات خفيفة تساعدك على مقاومة اشتهاء السكر.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
23-03-2026
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشعر كثيرون برغبة مفاجئة في تناول السكريات، لكن الخبراء يؤكدون أن اختيار وجبات خفيفة تجمع بين الحلاوة الطبيعية والبروتين أو الألياف يمكن أن يحدّ من هذه الرغبة دون التسبب بارتفاع حاد في سكر
الدم
.
وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، يمكن استبدال الحلويات التقليدية بخيارات صحية تمنح مذاقاً لذيذاً وفوائد غذائية في الوقت نفسه.. وينصح الخبراء بعشرة بدائل صحية كما يلي:
التمر المحشو
يُعد التمر مصدراً طبيعياً للسكر، كما يحتوي على الألياف والمعادن. ويمكن تعزيز قيمته الغذائية عبر حشوه بزبدة المكسرات، ما يوفر مزيجاً من الدهون الصحية والبروتين يساعد على استقرار سكر الدم.
الفواكه المجمدة المغطاة بالشوكولاتة
توفر هذه الوجبة مزيجاً من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مع طعم حلو يُشبع الرغبة في السكر، خاصة عند استخدام فواكه مثل الفراولة أو الموز أو الأناناس.
العنب المجمد
يتميز بقوام يشبه الحلوى وطعم حلو طبيعي، كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، ما يجعله خياراً بسيطاً وصحياً.
زبادي يوناني مجمد مع إضافات
غني بالبروتين الذي يعزز الشعور بالشبع، ويمكن إضافة الفواكه أو المكسرات أو البذور لزيادة محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.
مكسرات بالشوكولاتة الداكنة
تحتوي المكسرات على دهون صحية وبروتين وألياف، ما يساعد في الحفاظ على طاقة مستقرة، خاصة عند تناولها مع كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة.
التين المجفف
يُشبه "الحلوى الطبيعية"، ويحتوي على الألياف والبوتاسيوم والحديد، ما يجعله خياراً مغذياً ومشبِعاً.
شرائح التفاح مع زبدة المكسرات
مزيج غني بالألياف والبروتين، يساعد على تقليل الجوع والحفاظ على توازن السكر في الدم.
الزبادي مع الغرانولا والتوت
يوفر البروتين من الزبادي، والألياف من الغرانولا والتوت، إضافة إلى مضادات الأكسدة والكالسيوم.
بودينغ الشيا
يحتوي على الألياف والدهون الصحية والبروتين، ويمكن تحضيره بالحليب مع إضافة العسل أو الفواكه للحصول على مذاق حلو طبيعي.
مصاصات السموثي المجمدة
خيار صحي يشبه الحلويات التقليدية، ويمكن تحضيره من الفواكه مع مصدر بروتين مثل الزبادي، ما يجعله وجبة مشبعة ومغذية.
مواضيع ذات صلة
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
Lebanon 24
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
23/03/2026 14:44:53
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
Lebanon 24
5 وجبات خفيفة "ثنائية" تساعد على فقدان الوزن.. ما هي؟
23/03/2026 14:44:53
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
Lebanon 24
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
23/03/2026 14:44:53
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
Lebanon 24
ما هو أفضل التوقيتات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة؟
23/03/2026 14:44:53
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ما هي الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
ما هي الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ دراسة تجيب
05:00 | 2026-03-23
23/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
04:04 | 2026-03-23
23/03/2026 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة
Lebanon 24
فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة
00:55 | 2026-03-23
23/03/2026 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس
Lebanon 24
نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس
00:00 | 2026-03-23
23/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
Lebanon 24
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
16:08 | 2026-03-22
22/03/2026 04:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
Lebanon 24
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
09:22 | 2026-03-22
22/03/2026 09:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
22/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
22/03/2026 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
23/03/2026 06:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2026-03-23
ما هي الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ دراسة تجيب
04:04 | 2026-03-23
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
00:55 | 2026-03-23
فواكه غنية بالحديد لدعم النشاط والطاقة
00:00 | 2026-03-23
نصائح طبية لتعزيز جهاز المناعة مع تغيرات الطقس
16:08 | 2026-03-22
5 خطوات بسيطة لحماية قلبك وشرايينك
13:22 | 2026-03-22
بين الفوائد والمخاطر… ماذا يقول العلم عن الصيام المتقطع؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 14:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24