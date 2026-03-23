وجبات خفيفة تساعدك على مقاومة اشتهاء السكر.. تعرفوا على ابرزها

يشعر كثيرون برغبة مفاجئة في تناول السكريات، لكن الخبراء يؤكدون أن اختيار وجبات خفيفة تجمع بين الحلاوة الطبيعية والبروتين أو الألياف يمكن أن يحدّ من هذه الرغبة دون التسبب بارتفاع حاد في سكر .



وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، يمكن استبدال الحلويات التقليدية بخيارات صحية تمنح مذاقاً لذيذاً وفوائد غذائية في الوقت نفسه.. وينصح الخبراء بعشرة بدائل صحية كما يلي:

التمر المحشو

يُعد التمر مصدراً طبيعياً للسكر، كما يحتوي على الألياف والمعادن. ويمكن تعزيز قيمته الغذائية عبر حشوه بزبدة المكسرات، ما يوفر مزيجاً من الدهون الصحية والبروتين يساعد على استقرار سكر الدم.



الفواكه المجمدة المغطاة بالشوكولاتة

توفر هذه الوجبة مزيجاً من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مع طعم حلو يُشبع الرغبة في السكر، خاصة عند استخدام فواكه مثل الفراولة أو الموز أو الأناناس.



العنب المجمد

يتميز بقوام يشبه الحلوى وطعم حلو طبيعي، كما يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، ما يجعله خياراً بسيطاً وصحياً.



زبادي يوناني مجمد مع إضافات

غني بالبروتين الذي يعزز الشعور بالشبع، ويمكن إضافة الفواكه أو المكسرات أو البذور لزيادة محتواه من الألياف والعناصر الغذائية.



مكسرات بالشوكولاتة الداكنة

تحتوي المكسرات على دهون صحية وبروتين وألياف، ما يساعد في الحفاظ على طاقة مستقرة، خاصة عند تناولها مع كمية معتدلة من الشوكولاتة الداكنة.



التين المجفف

يُشبه "الحلوى الطبيعية"، ويحتوي على الألياف والبوتاسيوم والحديد، ما يجعله خياراً مغذياً ومشبِعاً.



شرائح التفاح مع زبدة المكسرات

مزيج غني بالألياف والبروتين، يساعد على تقليل الجوع والحفاظ على توازن السكر في الدم.



الزبادي مع الغرانولا والتوت

يوفر البروتين من الزبادي، والألياف من الغرانولا والتوت، إضافة إلى مضادات الأكسدة والكالسيوم.



بودينغ الشيا

يحتوي على الألياف والدهون الصحية والبروتين، ويمكن تحضيره بالحليب مع إضافة العسل أو الفواكه للحصول على مذاق حلو طبيعي.



مصاصات السموثي المجمدة

خيار صحي يشبه الحلويات التقليدية، ويمكن تحضيره من الفواكه مع مصدر بروتين مثل الزبادي، ما يجعله وجبة مشبعة ومغذية.