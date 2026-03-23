عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف

في وقت يبحث فيه كثير من كبار السن عن طرق للحفاظ على صحتهم واستقلالهم، تشير دراسة جديدة إلى أن عادة بسيطة مثل ركوب الدراجة قد تكون أحد المفاتيح الأساسية لحياة أطول وأكثر نشاطاً.



وبحسب موقع ScienceDaily العلمي، فالدراسة التي امتدت لعشر سنوات في ، كشفت نتائج لافتة حول تأثير هذه العادة اليومية على الصحة والاعتماد على النفس.



وتابع الباحثون كبار السن بين عامي 2013 و2023، ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا ركوب الدراجة كانوا أقل عرضة للوفاة وأقل حاجة إلى الرعاية طويلة الأمد مقارنةً بمن لا يستخدمون الدراجة.

وكان التأثير أقوى بشكل ملحوظ لدى من لا يقودون السيارات، ما يشير إلى أن الدراجة قد تكون بديلاً مهماً للحفاظ على الحركة والاستقلال.



واللافت في الدراسة أن الفائدة لم تقتصر على من اعتادوا ركوب الدراجة منذ سنوات، بل شملت أيضاً من استمروا في ركوبها ومن بدأوا استخدامها في وقت متأخر من العمر، وكلاهما حقق انخفاضاً في مخاطر التدهور الصحي والحاجة للرعاية.

أكثر من مجرد نشاط بدني

ويرى الباحثون أن ركوب الدراجة لا يقتصر على كونه تمريناً جسدياً، بل يلعب دوراً أوسع، إذ يساعد على الحفاظ على النشاط اليومي وتعزيز التفاعل الاجتماعي ودعم الصحة النفسية، ولهذا وصفوه بأنه "رفيق نمط حياة" لكبار السن، وليس مجرد وسيلة نقل.



ومع تقدم العمر، يتخلى كثير من الأشخاص عن القيادة، ما قد يقلل حركتهم ويزيد اعتمادهم على الآخرين. وهنا تظهر الدراجة كحل بسيط وفعال، يساعد على الحفاظ على وتقليل العزلة مع دعم الصحة العامة.



والخلاصة أن الحياة الصحية في سن متقدمة لا تحتاج إلى حلول معقدة.. فأحياناً، ركوب الدراجة بانتظام قد يكون الفرق بين حياة تعتمد على الآخرين، وأخرى مليئة بالحركة والاستقلال؛ بل وربما أطول أيضاً.