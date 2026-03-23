تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف

Lebanon 24
23-03-2026 | 04:04
A-
A+
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في وقت يبحث فيه كثير من كبار السن عن طرق للحفاظ على صحتهم واستقلالهم، تشير دراسة جديدة إلى أن عادة بسيطة مثل ركوب الدراجة قد تكون أحد المفاتيح الأساسية لحياة أطول وأكثر نشاطاً.

وبحسب موقع ScienceDaily العلمي، فالدراسة التي امتدت لعشر سنوات في اليابان، كشفت نتائج لافتة حول تأثير هذه العادة اليومية على الصحة والاعتماد على النفس.

وتابع الباحثون كبار السن بين عامي 2013 و2023، ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا ركوب الدراجة كانوا أقل عرضة للوفاة وأقل حاجة إلى الرعاية طويلة الأمد مقارنةً بمن لا يستخدمون الدراجة.
وكان التأثير أقوى بشكل ملحوظ لدى من لا يقودون السيارات، ما يشير إلى أن الدراجة قد تكون بديلاً مهماً للحفاظ على الحركة والاستقلال.

واللافت في الدراسة أن الفائدة لم تقتصر على من اعتادوا ركوب الدراجة منذ سنوات، بل شملت أيضاً من استمروا في ركوبها ومن بدأوا استخدامها في وقت متأخر من العمر، وكلاهما حقق انخفاضاً في مخاطر التدهور الصحي والحاجة للرعاية.
أكثر من مجرد نشاط بدني
ويرى الباحثون أن ركوب الدراجة لا يقتصر على كونه تمريناً جسدياً، بل يلعب دوراً أوسع، إذ يساعد على الحفاظ على النشاط اليومي وتعزيز التفاعل الاجتماعي ودعم الصحة النفسية، ولهذا وصفوه بأنه "رفيق نمط حياة" لكبار السن، وليس مجرد وسيلة نقل.

ومع تقدم العمر، يتخلى كثير من الأشخاص عن القيادة، ما قد يقلل حركتهم ويزيد اعتمادهم على الآخرين. وهنا تظهر الدراجة كحل بسيط وفعال، يساعد على الحفاظ على الاستقلال وتقليل العزلة مع دعم الصحة العامة.

والخلاصة أن الحياة الصحية في سن متقدمة لا تحتاج إلى حلول معقدة.. فأحياناً، ركوب الدراجة بانتظام قد يكون الفرق بين حياة تعتمد على الآخرين، وأخرى مليئة بالحركة والاستقلال؛ بل وربما أطول أيضاً.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24