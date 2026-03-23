صحة

ما هي الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ دراسة تجيب

23-03-2026 | 05:00
ما هي الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟ دراسة تجيب
كشفت دراسة واسعة النطاق أن القهوة لا تمنحك اليقظة فقط، بل قد تساعد أيضاً في تقليل خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب؛ لكن بشرط الالتزام بكمية محددة.

وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 460 ألف شخص تمت متابعتهم لأكثر من 13 عاماً، فقد ظهرت أفضل نتائج عند تناول 2 إلى 3 أكواب يومياً، وهذه الفئة كانت الأقل عرضة لاضطرابات المزاج والتوتر.

وفي المقابل، فإن عدم شرب القهوة أو الإفراط فيها يقلل الفائدة، وارتبط تناول 5 أكواب أو أكثر يومياً بزيادة خطر الاضطرابات النفسية، بحسب تقرير في موقع ScienceAlert العلمي.
ووصف الباحثون العلاقة بأنها على شكل حرف J اللاتيني، فمع تناول كمية قليلة أو معتدلة يكون هناك فائدة، أما في حال استخدام كميات كبيرة يكون هناك ضرر محتمل. وهذا النمط كان ثابتاً بغض النظر عن نوع القهوة، سواء كانت عادية أو سريعة التحضير أو حتى منزوعة الكافيين.

لماذا قد تساعد القهوة؟
ويرجح الباحثون أن القهوة تحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً قد تقلل الالتهاب في الدماغ وتؤثر إيجابياً على الدوائر العصبية المرتبطة بالمزاج، كما تمنح تأثيراً مهدئاً بشكل غير مباشر.

ورغم قوة الدراسة، يؤكد الباحثون أن النتائج لا تعني علاقة سببية مباشرة، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه تم قياس استهلاك القهوة مرة واحدة فقط في بداية الدراسة، ولم تتم متابعة التغيرات في العادات اليومية لاحقاً، كما قد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر مثل نمط الحياة أو التغذية.

والخلاصة أن القهوة قد تكون أكثر من مجرد مشروب يومي؛ بل أداة بسيطة لدعم الصحة النفسية.. لكن المفتاح يظل واضحاً فالاعتدال هو السر، وزيادة الكمية لا تعني زيادة الفائدة، بل قد تتحول إلى عبء على المزاج والصحة.
