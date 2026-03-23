للحصول على تركيز أفضل… استبدل القهوة بهذا المشروب!

يسعى كثيرون إلى بدء يومهم بفنجان من القهوة، إلا أن خبراء تغذية وباحثين يرون أن استبدالها بالشاي قد يمنح تركيزًا أفضل وحالة من الهدوء، مع الحد من التقلبات المفاجئة في مستوى الطاقة خلال اليوم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" ، ينصح الطبيب موسلي باعتماد الشاي بدلًا من القهوة، موضحًا أن القهوة تحتوي على جرعة مرتفعة من الكافيين قد تسبب لدى بعض الأشخاص توترًا أو هبوطًا سريعًا في النشاط، في حين يحتوي الشاي على مادة الثيانين، وهو حمض أميني طبيعي يساعد على تعزيز الانتباه وتقوية الذاكرة.

وأظهرت دراسات عدة أن الجمع بين الثيانين والكافيين يساهم في تحسين التركيز وزيادة الإنتاجية لدى فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وكذلك لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا. كما خلصت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن هذا المزيج يُعد من الوسائل الآمنة والفعالة لتحسين القدرات المعرفية.

ويشير موسلي في كتابه "شيء واحد فقط 2" إلى أن تحضير كوب من الشاي بحد ذاته يمنح لحظات من الاسترخاء، إذ إن هذا يتيح للشخص التوقف لبضع دقائق وتهدئة النفس قبل متابعة يومه.

كما بيّنت دراسة أُجريت عام 2007 أن تناول الشاي الأسود لمدة ستة أسابيع ساهم في خفض مستوى هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر، إضافة إلى تحسين المزاج والذاكرة، ما يدعم التوصية بشرب نحو ثلاثة أكواب يوميًا، مع إمكانية إضافة الحليب، ويؤكد موسلي أن الشاي يُعد وسيلة بسيطة يمكن اعتمادها لدعم الصحة النفسية والذهنية.