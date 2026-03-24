Advertisement

أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها

أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
يُعد زيت الزيتون من أشهر مصادر الدهون الصحية، لكن هناك خيارات أخرى لا تقل فائدة، ويمكن أن تضيف تنوعاً مهماً لنظامك الغذائي مع دعم صحة القلب والجسم.

وبحسب تقرير في موقع VeryWellHealth الصحي، فإن الدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، تساعد على تقليل الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وتحسين امتصاص الفيتامينات.

وإليك 4 أغذية غنية بالدهون الصحية..
الأفوكادو
الأفوكادو غني بالدهون الصحية، خاصة الأحادية. ومن بين فوائده دعم صحة القلب وتوفير طاقة مستدامة، كما يحتوي أيضاً على دهون متعددة مفيدة.

ويمكن استخدامه على التوست أو في السلطات والسندويشات، كما أن زيت الأفوكادو مناسب للطهي بدرجات حرارة عالية.

المكسرات
المكسرات، مثل اللوز والبندق والجوز والكاجو، فوائدها متعددة، فهي غنية بالدهون الصحية وتحتوي على بروتين وألياف، كما تساعد على الشعور بالشبع.

لكن ينصح الخبراء بتناولها بكميات معتدلة لتجنب السعرات الزائدة.

زبدة المكسرات
أنواع الزبدة النباتية المصنوعة من المكسرات، مثل زبدة الفول السوداني أو اللوز، تعد ذات فوائد صحية، فهي مصدر جيد للدهون الأحادية وتمنح طاقة وشبعاً أطول.

ويمكن استخدامها مع الشوفان أو الزبادي أو على الخبز مع الفاكهة أو في صلصات السلطات.

الزيوت النباتية
مثل زيت الكانولا وزيت دوار الشمس وزيت العصفر، غنية بالدهون الصحية وأفضل للقلب عند استخدامها بدلاً من الدهون المشبعة. ورغم الجدل حول "زيوت البذور"، تشير الأبحاث إلى أن استخدامها باعتدال أفضل من الدهون غير الصحية.

والخلاصة أن الخبراء يوصون بألا تعتمد على مصدر واحد للدهون الصحية. والتنوع بين الأفوكادو، والمكسرات، والزيوت النباتية، وزبدة المكسرات يمنحك فوائد متكاملة ويحافظ على صحة قلبك على المدى الطويل.
Advertisement
