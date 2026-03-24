"سر صحي" قد يحمي القلب والدماغ من الجلطات.. تعرفوا عليه

في مفاجأة طبية قد تغيّر المفاهيم الشائعة حول النوم، يشير خبراء إلى أن الاستيقاظ لفترة قصيرة خلال الليل قد لا يكون أمرًا مقلقًا، بل ربما يحمل فوائد صحية مهمة، تشمل حماية الدماغ وتعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الجلطات.



لطالما ارتبط النوم المتواصل لساعات طويلة بالصحة الجيدة، لكن رأيًا طبيًا حديثًا يسلّط الضوء على جانب مختلف تمامًا. إذ يرى جراح القلب العالمي أن الاستيقاظ لقرابة نصف ساعة أثناء الليل قد يكون مفيدًا للجسم، خاصة للدماغ.



وبحسب هذا الطرح، فإن فترات الاستيقاظ القصيرة تساهم في تنشيط حركة السوائل المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، وهي عملية تشبه "غسل الدماغ"، حيث تساعد في التخلص من الفضلات العصبية التي تتراكم خلال اليوم، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التفكير والتركيز.

ولا تقتصر الفوائد على الدماغ فحسب، بل تمتد لتشمل صحة القلب أيضًا. إذ يحذر أطباء من أن النوم والمتواصل دون حركة قد يؤدي إلى بطء في تدفق ، وهو ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.



وفي هذا السياق، قد يكون الاستيقاظ لفترة قصيرة خلال الليل وسيلة بسيطة لتحفيز الدموية، بما يعزز من توازن وظائف الجسم ويقلل من المخاطر الصحية المحتملة.



ورغم هذه المؤشرات، يؤكد مختصون أن جودة النوم تظل العامل الأهم، وأن أي تغير في نمط النوم يجب أن يكون متوازنًا، دون أن يتحول إلى أرق مزمن أو اضطراب يؤثر سلبًا على الصحة العامة.



الاستيقاظ الليلي لم يعد بالضرورة علامة سلبية، بل قد ي"إشارة ذكية" من الجسم لإعادة التوازن، شرط أن يتم بشكل طبيعي ومعتدل.