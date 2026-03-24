صحة
"سر صحي" قد يحمي القلب والدماغ من الجلطات.. تعرفوا عليه
Lebanon 24
24-03-2026
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مفاجأة طبية قد تغيّر المفاهيم الشائعة حول النوم، يشير خبراء إلى أن الاستيقاظ لفترة قصيرة خلال الليل قد لا يكون أمرًا مقلقًا، بل ربما يحمل فوائد صحية مهمة، تشمل حماية الدماغ وتعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الجلطات.
لطالما ارتبط النوم المتواصل لساعات طويلة بالصحة الجيدة، لكن رأيًا طبيًا حديثًا يسلّط الضوء على جانب مختلف تمامًا. إذ يرى جراح القلب العالمي
مجدي يعقوب
أن الاستيقاظ لقرابة نصف ساعة أثناء الليل قد يكون مفيدًا للجسم، خاصة للدماغ.
وبحسب هذا الطرح، فإن فترات الاستيقاظ القصيرة تساهم في تنشيط حركة السوائل المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، وهي عملية تشبه "غسل الدماغ"، حيث تساعد في التخلص من الفضلات العصبية التي تتراكم خلال اليوم، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التفكير والتركيز.
ولا تقتصر الفوائد على الدماغ فحسب، بل تمتد لتشمل صحة القلب أيضًا. إذ يحذر أطباء من أن النوم
الطويل
والمتواصل دون حركة قد يؤدي إلى بطء في تدفق
الدم
، وهو ما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.
وفي هذا السياق، قد يكون الاستيقاظ لفترة قصيرة خلال الليل وسيلة بسيطة لتحفيز
الدورة
الدموية، بما يعزز من توازن وظائف الجسم ويقلل من المخاطر الصحية المحتملة.
ورغم هذه المؤشرات، يؤكد مختصون أن جودة النوم تظل العامل الأهم، وأن أي تغير في نمط النوم يجب أن يكون متوازنًا، دون أن يتحول إلى أرق مزمن أو اضطراب يؤثر سلبًا على الصحة العامة.
الاستيقاظ الليلي لم يعد بالضرورة علامة سلبية، بل قد ي"إشارة ذكية" من الجسم لإعادة التوازن، شرط أن يتم بشكل طبيعي ومعتدل.
كيف تحمي قلبك؟ تعرف على عوامل الخطر الشائعة
بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه
مكسرات تحتوي على دهون صحية تحمي القلب.. تعرفوا عليها
سرّ الصحة في ألوان طبقك.. هكذا تحمي قلبك ودماغك
مجدي يعقوب
الطويل
الدورة
التركي
القصير
الترك
أن جو
تركي
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
03:00 | 2026-03-24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
00:53 | 2026-03-24
تقنية مغناطيسية جديدة قد تقلّل خطر السكتة الدماغية.. تعرّف إليها
00:00 | 2026-03-24
لماذا تشعر بالنعاس رغم نومك ٨ ساعات؟
17:37 | 2026-03-23
للحصول على تركيز أفضل… استبدل القهوة بهذا المشروب!
14:32 | 2026-03-23
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
11:45 | 2026-03-23
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
12:00 | 2026-03-23
معلومات عن شقة الحازمية المستهدفة.. ماذا كشفت؟
12:29 | 2026-03-23
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
10:00 | 2026-03-23
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
