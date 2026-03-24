صحة

ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة

Lebanon 24
24-03-2026 | 03:00
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
قد تبدو آلام الرقبة وتنميل الأصابع أعراضًا عابرة نتيجة الإرهاق أو الجلوس الطويل، لكنها في بعض الحالات تحمل إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكثر خطورة، تتعلق بالأعصاب والعمود الفقري، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل هذه الإشارات.

يحذر أطباء من أن الشعور بألم مستمر في الرقبة مصحوب بتنميل أو وخز في الأصابع قد يكون مؤشرًا على الإصابة بانضغاط الأعصاب العنقية، وهي حالة تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في منطقة الرقبة.

وتزداد خطورة الحالة عندما يمتد الألم من الرقبة إلى الكتفين أو الذراعين، أو يترافق مع إحساس بالوخز والتنميل في اليدين، وهي علامات تدل على تأثر الإشارات العصبية.
كما أن ظهور ضعف في قوة اليد أو صعوبة في الإمساك بالأشياء اليومية قد يشير إلى تطور المشكلة، خاصة إذا كان مصحوبًا بتيبس مزمن في الرقبة لا يتحسن مع الراحة أو المسكنات البسيطة.

وفي بعض الحالات، قد يكون السبب ناتجًا عن مشكلات مثل الانزلاق الغضروفي أو تآكل الفقرات، وهي حالات تتطلب تشخيصًا دقيقًا لتجنب تفاقمها.

متى يجب القلق؟
يشدد المختصون على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، خاصة في حال:

امتداد الألم إلى الذراعين

تنميل مستمر أو متزايد في الأصابع

ضعف ملحوظ في اليد

صعوبة في التحكم بالحركة

ألم الرقبة وتنميل الأصابع ليسا دائمًا أعراضًا بسيطة، بل قد يكونان رسالة تحذير من الجسم لوجود مشكلة عصبية تحتاج إلى تدخل مبكر قبل أن تتفاقم.
مواضيع ذات صلة
3 إشارات قد تكشف أن منزلك تحت المراقبة الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: على واشنطن استقبال إشارات طهران بمرونة وإلا الوضع نحو غموض خطير
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إشارة ايرانية خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 13:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

حسن م

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-24
Lebanon24
00:53 | 2026-03-24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-24
Lebanon24
17:37 | 2026-03-23
Lebanon24
14:32 | 2026-03-23
