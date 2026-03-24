تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
Lebanon 24
24-03-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد تبدو آلام الرقبة وتنميل الأصابع أعراضًا عابرة نتيجة الإرهاق أو الجلوس
الطويل
، لكنها في بعض الحالات تحمل إنذارًا مبكرًا لمشكلة صحية أكثر خطورة، تتعلق بالأعصاب والعمود الفقري، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل هذه الإشارات.
يحذر أطباء من أن الشعور بألم مستمر في الرقبة مصحوب بتنميل أو وخز في الأصابع قد يكون مؤشرًا على الإصابة بانضغاط الأعصاب العنقية، وهي حالة تحدث نتيجة الضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في منطقة الرقبة.
وتزداد خطورة الحالة عندما يمتد الألم من الرقبة إلى الكتفين أو الذراعين، أو يترافق مع إحساس بالوخز والتنميل في اليدين، وهي علامات تدل على تأثر الإشارات العصبية.
كما أن ظهور ضعف في قوة اليد أو صعوبة في الإمساك بالأشياء اليومية قد يشير إلى تطور المشكلة، خاصة إذا كان مصحوبًا بتيبس مزمن في الرقبة لا يتحسن مع الراحة أو المسكنات البسيطة.
وفي بعض الحالات، قد يكون السبب ناتجًا عن مشكلات مثل الانزلاق الغضروفي أو تآكل الفقرات، وهي حالات تتطلب تشخيصًا دقيقًا لتجنب تفاقمها.
متى يجب القلق؟
يشدد المختصون على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار الأعراض أو تفاقمها، خاصة في حال:
امتداد الألم إلى الذراعين
تنميل مستمر أو متزايد في الأصابع
ضعف ملحوظ في اليد
صعوبة في التحكم بالحركة
ألم الرقبة وتنميل الأصابع ليسا دائمًا أعراضًا بسيطة، بل قد يكونان رسالة تحذير من الجسم لوجود مشكلة عصبية تحتاج إلى تدخل مبكر قبل أن تتفاقم.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24