صحة
تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ
Lebanon 24
24-03-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوصي خبراء الصحة بإعادة النظر في توقيت شرب القهوة صباحا، إذ إن طريقة بدء اليوم قد تؤثر بشكل مباشر في مستوى الطاقة والتوازن الهرموني لدى الإنسان.
وأوضحت
روجينا
شمس ناتيري، الصيدلانية في مختبرات "روزواي"، أن تناول القهوة فور الاستيقاظ، ومن دون شرب الماء أولا، قد يزيد من جفاف الجسم الذي يحدث خلال ساعات النوم، ما ينعكس سلبا على وظائفه الحيوية.
وأشارت إلى أن هرمون الكورتيزول، المسؤول عن اليقظة، يبلغ ذروته بعد نحو 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ، وبالتالي فإن تزويد الجسم بالكافيين قبل أن يؤدي هذا الهرمون دوره الطبيعي قد يخلّ بالتوازن الفسيولوجي.
وأضافت أن للكافيين تأثيرا على الهرمونات
بشكل عام
، وهو ما يجعل توقيت تناوله عاملا مهما للاستفادة منه دون آثار جانبية غير مرغوبة. وبيّنت أن الوقت الأنسب لشرب القهوة يكون بعد مرور 60 إلى 90 دقيقة من الاستيقاظ، حيث تكون الغدة الكظرية قد استقرت نسبيا، ما يساعد الجسم على الاستجابة للكافيين بطريقة أكثر فعالية.
وفي سياق متصل، حذّرت روجينا من بعض العادات الصباحية الشائعة التي يُعتقد أنها صحية لكنها قد تؤثر سلبا في الجسم. فمنها تناول وجبة إفطار غنية بالسكريات وفقيرة بالبروتين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في
الدم
وانخفاض الطاقة لاحقا. كما أن الاستحمام بالماء البارد قد يحفّز إفراز هرمون الأدرينالين، ما قد يسبب استنزافا للطاقة على المدى
الطويل
، خاصة في الأجواء الباردة.
وأشارت أيضا إلى أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الغلوكوز والغليكوجين، ما يزيد من الشعور بالتعب بدلا من النشاط. كذلك، فإن تصفح البريد الإلكتروني في وقت مبكر من الصباح قد يرفع مستوى الدوبامين بشكل مفاجئ، وهو ما قد ينعكس لاحقا على شكل إرهاق ذهني.
وللحصول على بداية يوم أكثر توازنا، تنصح روجينا بالبدء بشرب الماء أولا لترطيب الجسم، مع تقليل استخدام الشاشات في الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، إلى جانب التعرض لضوء الصباح الطبيعي عبر المشي أو الجلوس في مكان مفتوح، لدعم الساعة البيولوجية.
كما شددت على أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل تناول المكملات الغذائية، موضحة أن عناصر مثل فيتامين b12 والحديد والمغنيسيوم قد تكون مفيدة، لكن فعاليتها تعتمد على حاجة الجسم الفعلية لها وفق نتائج التحاليل. وأضافت أن المغنيسيوم غالبا ما يكون أنسب للاستخدام في المساء بدلا من الاعتماد عليه كمصدر للطاقة في الصباح. (روسيا اليوم)
