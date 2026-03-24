تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
12
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كيف يؤثر نقص السوائل في ارتفاع السكر بالدم؟
Lebanon 24
24-03-2026
|
11:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستوى السكر في
الدم
، خصوصًا لدى مرضى
السكري
، حيث يزداد تركيز الجلوكوز مع انخفاض كمية الماء في الدم؛ ما يرفع نسبة السكر دون زيادة فعلية في الكمية.
عندما تقل سوائل الجسم، يقل حجم الدم ويصبح السكر أكثر تركيزًا؛ ما يجعل الحفاظ على الرطوبة أمرًا ضروريًّا لضبط مستوى السكر سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا.
بالنسبة لمرضى السكري، يعتبر الترطيب مهمًّا بشكل خاص، إذ أنهم أكثر عرضة لتقلبات مستوى السكر والجفاف.
فداء السكري يمنع الجسم من إنتاج أو استخدام الأنسولين بفاعلية، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة. وعندما يرتفع السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى الإدرار التناضحي، حيث تجذب الكليتان السوائل إلى البول؛ ما يزيد فقدان الماء ويفاقم الجفاف.
كما تلعب الإلكتروليتات دورًا رئيسيًّا في ضبط مستوى السكر، لأنها تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.
ويؤدي اختلال توازن الإلكتروليتات الناتج عن الجفاف أو ارتفاع السكر إلى اضطراب نسبة السكر في الدم. يمكن الحصول على الإلكتروليتات من بعض المشروبات والأطعمة، مع ضرورة مراقبة محتوى الكربوهيدرات وقياس السكر قبل وبعد تناولها لمرضى السكري.
وفيما يخص كمية الماء اليومية، تُوصي الإرشادات العامة بشرب نحو 11.5 كوبًا للنساء و15.5 كوب للرجال، بما يشمل الماء الموجود في الأطعمة والسوائل الأخرى.
ويجب زيادة هذه الكمية عند ممارسة الرياضة، التعرض للحرارة، فقدان السوائل بسبب المرض، أو تناول أدوية مدرة للبول، وكذلك عند ارتفاع مستوى السكر في الدم. (إرم نيوز)
Advertisement
الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
ارتفاع أسعار السكر مع صعود النفط
التمر يعزز المناعة ويمنح الجسم طاقة طبيعية
التمر يعزز المناعة ويمنح الجسم طاقة طبيعية
تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ
تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ
اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو"
اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو"
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
"سر صحي" قد يحمي القلب والدماغ من الجلطات.. تعرفوا عليه
"سر صحي" قد يحمي القلب والدماغ من الجلطات.. تعرفوا عليه
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:11 | 2026-03-24
التمر يعزز المناعة ويمنح الجسم طاقة طبيعية
08:48 | 2026-03-24
تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ
05:00 | 2026-03-24
اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو"
03:00 | 2026-03-24
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة
01:55 | 2026-03-24
"سر صحي" قد يحمي القلب والدماغ من الجلطات.. تعرفوا عليه
00:53 | 2026-03-24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24