التمر يعزز المناعة ويمنح الجسم طاقة طبيعية

Lebanon 24
24-03-2026 | 14:11
التمر يعزز المناعة ويمنح الجسم طاقة طبيعية
يُعدّ التمر من أبرز الأغذية الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم جهاز المناعة وتعزز وظائف الجسم الحيوية، بفضل احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ويحتوي التمر على فيتامين «سي» وفيتامينات «بي»، إلى جانب معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في دعم صحة الجسم. كما أن غناه بالألياف الغذائية يساعد في تحسين عملية الهضم، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز المناعي.

مضادات أكسدة تحارب الأمراض
ويتميز التمر بارتفاع نسبة مضادات الأكسدة فيه، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تلعب دوراً مهماً في محاربة الجذور الحرة، المسؤولة عن تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالأمراض. ويساهم تناول التمر بانتظام في تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة.

مصدر طبيعي للطاقة
إلى جانب فوائده المناعية، يُعدّ التمر مصدراً سريعاً للطاقة، لاحتوائه على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، ما يجعله خياراً صحياً بديلاً عن السكريات المصنعة. كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تقليل الشعور بالجوع والحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

وفي المجمل، يشكّل التمر غذاءً متكاملاً يدعم المناعة ويعزز الصحة العامة، ما يجعله خياراً مثالياً ضمن النظام الغذائي اليومي، وفق تقارير صحية من بينها ما نشره موقع «تايمز أوف إنديا» و«نيوز ميديكال نت».

