لا ترموا قشرة وبذور المانغو.. تخفي فوائد صحية مذهلة!

كشفت دراسة علمية حديثة أن مكونات ثمرة المانغو، بما في ذلك اللب والقشرة والنواة تؤثر بطرق مختلفة في صحة الأمعاء وعمليات الأيض داخل الجسم.



وخلال التجارب التي أُجريت على فئران مخبرية، قدّم العلماء للحيوانات، على مدى ، مستخلصات مختلفة من لب ثمرة المانغو وقشورها وبذورها.



وبينت النتائج أن مستخلصات جميع أجزاء الثمرة (اللب والقشرة والبذور) ساهمت في خفض وزن الحيوانات، إلا أن مستخلصي القشرة والبذور أظهرا التأثير الأكبر. كما بيّنت الدراسة أن مستخلصات اللب والقشرة أحدثت تغيرات ملحوظة في تركيبة البكتيريا المعوية والملف الأيضي لدى الفئران، في حين لم يكن لمستخلص البذور تأثير كبير على نواتج الأيض في الأمعاء.



وخلص الباحثون إلى أن القشرة كانت الأكثر فعالية بوصفها "منظّما" للعمليات الأيضية، إذ أحدثت أكبر تأثير في استقلاب الدهون ومركبات أخرى داخل الجسم.



أما مستخلص البذور، فعلى الرغم من تأثيره المحدود على البيئة المعوية، فقد ارتبط بتغيرات في مسارات تخليق الهرمونات الستيرويدية، ما يشير إلى تأثير جهازي مباشر بعد امتصاصه.



ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح المجال للاستفادة ليس فقط من لبّ المانغو، بل أيضا من الأجزاء التي تُهمل عادة، وخاصة القشرة والبذور، في إنتاج مكونات غذائية وظيفية قد تساعد على فقدان الوزن وتحسين عمليات الأيض في الجسم.(روسيا اليوم)

