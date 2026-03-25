صحة

"ألم الكتف" قد يكشف مرضًا خطيرًا في الكبد

Lebanon 24
25-03-2026 | 11:47
ألم الكتف قد يكشف مرضًا خطيرًا في الكبد
حذّر أطباء من تجاهل الألم المستمر في الكتف، مؤكدين أنه قد يكون في بعض الحالات مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان الكبد، رغم أن هذا العرض قد يبدو بسيطًا وغير مقلق للوهلة الأولى.

وأوضح خبراء أن ما يُعرف بـ"الألم المُحال" وفقاً لصحيفة "الديلي ميل"، قد يتسبب في شعور المريض بألم في الكتف الأيمن، رغم أن مصدره الحقيقي هو الكبد، نتيجة ارتباط الأعصاب بين المنطقتين، ما يجعل كثيرين يخلطون بينه وبين إجهاد عضلي أو وضعية جلوس خاطئة.
 
وبحسب مختصين، فإن هذا النوع من الألم غالبًا ما يكون متقطعًا ويظهر في الجانب الأيمن، وهو ما يزيد من احتمالية تجاهله، خاصة لدى الأشخاص النشطين بدنيًا.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه البيانات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد بين فئات عمرية أصغر، بما في ذلك الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات، بعد أن كان المرض أكثر شيوعًا بين كبار السن.

كما يُتوقع أن تتضاعف حالات الإصابة عالميًا بحلول عام 2050، ما يعزز المخاوف من تحوله إلى أزمة صحية متفاقمة.

ويُعد سرطان الكبد من الأمراض التي تتسم بأعراض غير واضحة في مراحلها الأولى، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر التشخيص في كثير من الحالات.

 وتشمل أبرز عوامل الخطر: تعاطي الكحول لفترات طويلة، والسمنة، ومرض الكبد الدهني، والتهاب الكبد الفيروسي بنوعيه B وC، إضافة إلى التدخين.
 
كما تشمل الأعراض التحذيرية الأخرى: الشعور بالشبع السريع، وفقدان الوزن غير المبرر، وانتفاخ البطن، واصفرار الجلد أو العينين، وهي مؤشرات تستدعي الانتباه الطبي المبكر.

ويرى خبراء أن الوقاية لا تزال ممكنة في عدد كبير من الحالات، من خلال الحفاظ على وزن صحي، وتقليل استهلاك الكحول، والوقاية من التهابات الكبد، مؤكدين أن الكشف المبكر عن الأعراض قد يكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى. (إرم نيوز) 
