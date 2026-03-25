أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض

تعزيز جهاز المناعة يبدأ من اليومي، إذ تلعب بعض الأطعمة دورًا مهمًا في تقوية قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. فمثلًا، تُعد الحمضيات مثل البرتقال والليمون غنية بفيتامين C الذي يساعد في دعم المناعة، بينما يحتوي الثوم على مركبات طبيعية تعزز مقاومة العدوى.



كما تساهم الخضروات الورقية مثل السبانخ في تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية، إلى جانب الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي، وهو جزء أساسي من جهاز المناعة. ولا يمكن إغفال دور المكسرات والعسل الطبيعي في دعم الطاقة وتعزيز مقاومة الجسم.



ويؤكد الخبراء أن تنويع الغذاء، إلى جانب شرب الماء بكميات كافية والحصول على نوم جيد، يشكل أساسًا قويًا للحفاظ على جهاز مناعي صحي والوقاية من العديد من الأمراض.

