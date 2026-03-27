خطوات بسيطة للاستيقاظ صباحاً من دون منبّه

يسعى كثيرون إلى الاستيقاظ صباحاً من دون استخدام المنبّه، لما لذلك من فوائد صحية ونفسية، أبرزها تقليل الشعور بالكسل وتحسين المزاج وزيادة النشاط خلال اليوم.

ويرتبط هذا الهدف بتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، التي تتحكم في مواعيد النوم والاستيقاظ، إذ يمكن تدريب الجسم تدريجياً على الاستيقاظ الطبيعي من خلال اتباع عادات يومية منتظمة.

وفي هذا السياق، ينصح خبراء بالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يومياً، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، لما لذلك من دور في تعزيز استقرار النظام الداخلي للجسم. كما يُوصى بتهيئة بيئة النوم لتكون مظلمة وهادئة وبدرجة حرارة مناسبة، ما يساعد على تحسين جودة النوم.

ويؤكد مختصون أهمية تقليل التعرض للإضاءة قبل النوم، خصوصاً الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية، نظراً لتأثيره على إفراز هرمون النوم (الميلاتونين). كذلك، يُنصح بتجنب تناول الكافيين في المساء والابتعاد عن الوجبات الثقيلة التي قد تعيق النوم.

ومن بين العادات المساعدة أيضاً شرب كمية قليلة من الماء قبل النوم، ما قد يساهم في تحفيز الجسم على الاستيقاظ طبيعياً.

وفي الصباح، يُعدّ التعرض لأشعة الشمس عاملاً أساسياً لتنشيط الجسم وضبط اليومي، حيث يُفضل التعرض للضوء الطبيعي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو استخدام إضاءة قوية تحاكي عند تعذر ذلك.

كما يُنصح باتباع روتين صباحي نشط، مثل ممارسة تمارين خفيفة أو الاستماع إلى الموسيقى، إلى جانب الحفاظ على نشاط بدني منتظم خلال النهار، ما يسهم في تحسين جودة النوم ليلاً.

ويشير الخبراء إلى أن الاعتياد على الاستيقاظ دون منبّه يتطلب وقتاً وصبراً، إلا أن الالتزام بهذه العادات يجعل الاستيقاظ الطبيعي أمراً أكثر سهولة واستدامة.