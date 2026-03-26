بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم

يلجأ كثيرون إلى استخدام الميلاتونين لتحسين جودة نومهم، إلا أن دراسات حديثة تشير إلى وجود بدائل طبيعية من الأعشاب قد تساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

وتعمل هذه الأعشاب من خلال التأثير على حمض غاما أمينوبيوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي يساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتسهيل عملية النوم.

وبحسب تقارير صحية، يُعدّ نبات الناردين من أبرز الأعشاب المستخدمة، إذ يُساعد على تقليل الوقت اللازم للنوم وتعزيز النوم العميق عند استخدامه بانتظام. كما يُستخدم البابونج منذ قرون كمهدئ طبيعي، حيث يساهم في تحسين جودة النوم وتقليل القلق.

ويُعرف الخزامى (اللافندر) بخصائصه المهدئة، إذ تشير الدراسات إلى أن استنشاق زيته العطري قد يعزز النوم العميق ويحسن بيئة النوم، فيما تساعد زهرة الآلام على تهدئة العقل وتقليل الأرق المرتبط بالتوتر.

كما تُظهر الأبحاث أن بلسم الليمون قد يسهم في تحسين جودة النوم وزيادة مدته، خاصة عند استخدامه مع أعشاب مهدئة أخرى، في حين تُعدّ الأشواغاندا من الأعشاب التي تساعد الجسم على التعامل مع التوتر، ما ينعكس إيجاباً على النوم من خلال خفض مستويات هرمون الكورتيزول.

وفي موازاة ذلك، يؤكد خبراء أن فعالية هذه الأعشاب ترتبط أيضاً باتباع عادات نوم صحية، مثل الالتزام بجدول نوم منتظم، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة مناسبة للنوم، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والتعرض للضوء الطبيعي خلال النهار.

ويشدد المختصون على أن تحسين جودة النوم لا يعتمد فقط على المكملات أو الأعشاب، بل يتطلب نمط حياة متوازناً ومستداماً.