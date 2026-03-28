خبراء يحذرون: “مقرمشات الجبن” قد توازي الحلويات في تسوس الأسنان

عادةً ما يرتبط تسوس الأسنان في أذهان الناس بالحلويات والمشروبات ، إلا أن اختصاصيين كشفوا أن وجبة خفيفة شائعة، هي مقرمشات الجبن، قد تسبب التسوس بنفس القدر، وربما أكثر في بعض الحالات.

الكربوهيدرات الخفية هي السبب

أوضحت اختصاصية تجميل الأسنان كاتريس أوستين أن المشكلة لا تكمن في طعم الجبن، بل في الكربوهيدرات المكررة التي تتحول أثناء المضغ إلى سكريات بسيطة، تتغذى عليها البكتيريا في الفم، ما يؤدي إلى إنتاج أحماض تهاجم مينا الأسنان.

التصاق يزيد المخاطر

من جانبها، أشارت اختصاصية الأسنان فاطمة خان إلى أن التصاق هذه المقرمشات بالأسنان لفترات طويلة يعزز بيئة نمو البكتيريا، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتسوس.

تأثير الملح على اللعاب

بدوره، لفت اختصاصي الأسنان هيرين بهات إلى أن محتوى الملح في بعض هذه المنتجات قد يقلل من إفراز اللعاب، الذي يلعب دوراً مهماً في إعادة تمعدن الأسنان وتنظيم حموضة الفم. وأوضح أن انخفاض اللعاب يرفع خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

كيف تتناولها بأمان؟

رغم التحذيرات، يؤكد الخبراء أنه لا داعي للامتناع التام، بل يمكن تقليل المخاطر عبر:

تناولها ضمن الوجبات بدلاً من تناولها بشكل متكرر خلال اليوم

شرب الماء للمساعدة في تنظيف الفم وتعويض اللعاب

الانتظار نحو 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان لتجنب إتلاف

بدائل صحية

وينصح المختصون باستبدال هذه المقرمشات بخيارات أكثر أماناً مثل الجبن الطبيعي الغني بالكالسيوم والفوسفور، أو الخضراوات النيئة والمكسرات، التي توفر قرمشة مماثلة دون الإضرار بصحة الأسنان.